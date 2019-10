Olyan jó szelfit lőttek, hogy örökre kizárta őket a hajótársaság

Az eset a múlt héten az Allure of the Seas luxus utasszállító óceánjáró hajó fedélzetén történt, amely a Haitin fekvő Labadee felé tartott. A meg nem nevezett nőt a CNN beszámolója szerint egy másik utas, Peter Blosic pillantotta meg a veszélyes helyzetben, és ő riadóztatta a hajó személyzetét.

– mesélte a tévécsatornának.

A nőt Jamaicában tették partra, amikor a hajó Falmouth-ban kikötött.

NEW: Woman banned for life from Royal Caribbean cruises after taking dangerous selfiehttps://t.co/YMcPvdvskj

— News Breaking LIVE (@NewsBreaking) October 19, 2019