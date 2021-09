Füst keletkezett a Nemzetközi Űrállomás Zvezda-moduljában

A Roszkoszmosz jelentése szerint a füstjelző a Zvezda-modul szokásos akkumulátorcseréje közben, greenwichi középidő (GMT) szerint hajnali 1:55-kor lépett működésbe.

A füst keletkezésének okát nem tudni, de a Roszkoszmosz tájékoztatása szerint működésbe hoztak egy légtisztítót, hogy megakadályozzák a szennyeződés kialakulását az ISS levegőjében.

Oleg Novickij, a Roszkoszmosz űrhajósa később,

A szag állítólag az ISS amerikai részét is elérte.

Későbbi jelentések szerint minden rendszer visszatért a normális működésbe, a legénység pedig képes volt visszatérni napirendjéhez – erősítette meg a Roszkoszmosz.

Sources: no reason to panic yet about cratered windows on Russian #ISS Segment, but its irreplaceable Zvezda module exceeded its projected life span by almost two times. DETAILS: https://t.co/KZE3WlnXSu pic.twitter.com/meoABwOFJm

— Anatoly Zak (@RussianSpaceWeb) September 2, 2021