Világszerte egyre nagyobb méreteket ölt a digitális térben előforduló csalások száma és az így eltulajdonított összegek nagysága. Bár az európai statisztikák szerint Magyarország a kifejezetten biztonságos országok közé tartozik, megdöbbentő adat, hogy naponta három magyar család teljes megtakarítása kerül a kiberbűnözőkhöz! Emellett az adathalászat is egyre nagyobb problémát jelent az óvatlanok számára: szinte nincs olyan online platform, ahol ne találkoznánk azokkal a bizonyos „túl szép ahhoz, hogy igaz legyen” ajánlatokkal, amelyekre kattintva búcsút inthetünk személyes adatainknak – vagy akár a félretett pénzünknek…

Erre hívja fel a figyelmet a Médiaunió Alapítvány immár második éve futó „A kulcs te vagy” kampánya, valamint a Digitális Szimat Kihívás nevű kvízjáték is. Utóbbi az egyik legnépszerűbb eleme az idén tizedszer megrendezett PÉNZ7 oktatási programnak, amelyen márciusban több mint 1250 iskola mintegy 200 ezer diákja vett részt.

Tudáspróba, nem csak diákoknak

A Magyar Bankszövetség és partnerei által összeállított Digitális Szimat Kvízek bárkinek lehetőséget kínálnak az online önvédelmi ismeretek tesztelésére. A tudáspróba segítségével játszva megtanulhatók azok a trükkök és jelek, amelyekkel felismerhetjük és kivédhetjük a pénzünk vagy az adataink ellen irányuló egyre gyakoribb támadásokat.

Mivel ezek nemcsak a diákokat, hanem az idősebb generációt is fenyegetik, a tesztek akár családi körben is kitölthetők, ezzel is segítve az esetleg óvatlanabb családtagok felkészítését.

Óvatosan az SMS-ekkel!

A kérdéssor kitöltői másokkal is összemérhetik tudásukat. Diákok ezrein túl számos sportoló, médiaszemélyiség és youtuber is kipróbálta magát a kihívásban. A kedvelt vlogger, Zsomac a kvízt végigjátszva elmondta: „Az online térben rengeteg veszély leselkedik rátok: ennek a programnak az a célja, hogy jobban megismerjétek a fenyegetéseket és nagyobb biztonságban legyetek.”

A Youtube-on több mint háromszázezer követővel rendelkező gamer a gyakori, SMS-ben érkező értesítésekről is beszélt, felhívva a figyelmet arra, hogy ne dőljünk be a csomagazonosítónak álcázott linkeknek, mert ezek legtöbbször adathalász oldalakra próbálnak terelni minket.