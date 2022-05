Izgalmas, és meglepetésekkel teli összecsapásokkal zárult az idén először szervezett K&H Egyetemi E-sport Kupa. A március közepén indult 3 milliós összdíjazású, nemzetközi kapcsolódással bíró, innovatív, liga rendszerű versenyére máris több mint 70 000-en voltak kíváncsiak.

A döntős csapatok Budapesten a Gamerland arénájában mérték össze tudásukat, április 23-án és 24-én, ahol CS:GO-ban a Budapesti Gazdasági Egyetem, League of Legends-ben pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bizonyult a legjobbnak.

„Összesen 95 csapat, azaz 475 egyetemi hallgató nevezett az első alkalommal meghirdetett 3 millió forintos díjazású, liga rendszerű K&H Egyetemi E-sport Kupában. A döntőben játékonként a 4 legjobb csapat mutatta meg elhivatottságát, eltökéltségét és kiváló teljesítményre való törekvését, ahol a CS:GO versenyben a Budapesti Gazdasági Egyetem, míg a League of Legends-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bizonyult a legjobbnak. A 21. század egyik leginnovatívabb sportjának a népszerűségét mutatja, hogy a döntő közvetítéseire több mint 70 000-en voltak kíváncsiak” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs ügyvezető igazgatója.

„Az első alkalommal meghirdetett K&H Egyetemi E-sport Kupa hatalmas érdeklődést váltott ki a hallgatók körében, amely újabb egyetemeket inspirált a részvételre, így a folytatásban tovább bővülhet a kupán résztvevő felsőoktatási intézmények száma. További érdekesség, a kiemelkedő résztvevőszám mellett, hogy a profi magyar közösség is képviseltette magát az eseményen: magyar CS:GO rajongók számára nem ismeretlen, a többszörös magyar bajnok, és nemzetközi szinten is elismert játékos Domoszlay “Kolor” Ádám mellett a csapattársa Hegedűs 'shiftzzz' Armand is emelte az eseményt” – emelte ki Biró Balázs György, a Magyar E-sport szövetség elnöke.

A döntő eseményen a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a Győri Széchenyi István Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az Óbudai Egyetem, a Budapesti Metropolitan Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem legjobbjai vettek részt.

A kupa egyedi lehetőséget biztosított a League of Legends versenyszám győztesének, hiszen az első helyezett csapat a pénzdíjjal együtt kvalifikálta magát az Amazon University Esports Masters 2022 (UEM) nemzetközi egyetemi bajnokság eseményére is.

League of Legends-ben a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Széchenyi István Egyetem, valamint az Óbudai Egyetem idézői összesen három darab Bo3-ban bizonyíthatták tehetségüket és rátermettségüket offline körülmények közt. A végső győzelmet végül az a BME szerezte meg, amelyik a csoportkörökben mindösszesen egyetlen nyert mérkőzést tudott bezsebelni, azonban a kieséses szakaszban mindenkit térdre kényszerítettek.

A végeredmény:

1. helyezett: Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem (MVP-díjas: Kelemen "DurandaiLeonidas" Kornél)

2. helyezett: Budapesti Corvinus Egyetem

3. helyezett holtversenyben: Széchenyi István Egyetem, Óbudai Egyetem

A CS:GO döntőjében, korántsem a selejtezők alapján várható eredmény született, és sokáig úgy tűnt, hogy hiába a hazai CS:GO-közösségben jól ismert nevekből álló BGE-alakulat, nem ők lesznek akik a végjátékban a bajnoki serleget a maguknak tudhatják. A top 4-es rájátszásba az alapszakaszban hibátlanul játszó Debreceni Egyetem és az Óbudai Egyetem, valamint a minimális hibákkal operáló Budapesti Gazdasági Egyetem és a Budapesti Corvinus Egyetem játékosai jutottak be. A végső csata végül a Debreceni Egyetem és a BGE között dőlt el. Az első pályán Mirage-on hosszabbításban a debreceniek bizonyultak jobbnak, míg a másik két pályán Overpasson és Nuke-on a BGE szerezte meg a győzelmet és így a bajnoki címet is.

1. helyezett: Budapesti Gazdasági Egyetem (MVP-díjas:Hegedűs "SHIFTZZZ" Armand)

2. helyezett: Debreceni Egyetem

3-4. helyezett: Óbudai Egyetemen és Budapesti Corvinus Egyetem

5-6. helyezett: Pécsi Tudományegyetem és Győri Széchenyi István Egyetem

7-8. helyezett: Budapesti Metropolitan Egyetem és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem