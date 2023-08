Palkovits István hosszú ideje készül a világbajnokságra, gyakorlatilag már tavaly óta a ez a verseny szerepel a fókuszban. Az Európai Játékokon győzelemmel hangolt a budapesti eseményre, de természetesen már egyre izgatottabb.

– Egy hét sincs már a versenyig, úgyhogy most már kezdek edzésről edzésre jobban izgulni. Várom természetesen, hiszen ez biztosan egy különleges verseny lesz számomra. Kíváncsi leszek, milyen lesz a hangulat, mennyire lesz díszmagyarban a stadion. Azért ez csak egy világbajnokság, amin én még nem jártam korábban. A futás biztosan nehéz lesz, hiszen igen kemény mezőnyre van kilátás. Bízom benne azonban, hogy helytállok, mert jó formában érzem magam, ennél jobb erőbe érzésem szerint jelenleg nem tudtam volna kerülni. Mindig lehet persze javítani bizonyos dolgokon, de a formámat igyekeztem a vb-re kihegyezni, kezd összeállni minden. Szeretnék egy jó eredményt elérni, mert az jövőm szempontjából, az olimpiára gondolva is pozitív lehetne, ugyanis pontokat lehet szerezni – mondta Palkovits István.

A mezőny nagyon erős lesz, három előfutamból összesen 15 futó juthat el a fináléba, már ez is hatalmas teljesítmény lenne Palkovitstól, aki ugyanakkor bízik magában.

– Az afrikai versenyzők hagyományosan jók a hosszútávfutásban, de a spanyolok, angolok ugyancsak. Erős a mezőny, összesen három futam lesz, mindből öten juthatnak be a döntőbe. Itt azért ha szétosztják az esélyes versenyzőket, már az előúfutamban is nagyon nehéz megcsípni a döntős helyet. Ahogy mondtam, ez már a világbajnokság, tényleg az elit jött össze. Már annak is örülök, hogy kvalifikálni tudtam magam, nem szabadkártyával jutottam helyhez. Bízom benne viszont, hogy helyem van itt – tette hozzá Palkovits.

A baon.hu-nak már korábban is elmondta Palkovits István, hogy nagy álma az, hogy bejut a döntőbe a hazai rendezésű világbajnokságon. Erről azóta sem tett le természetesen.

– Nagyon akarom a döntőt! Néha úgy ébredek, hogy van bennem egy kis félelem emiatt, de máskor pedig azt érzem, hogy ott kell lennem. Mindent meg fogok tenni ezért

– mondta Palkovits István.

A budapesti atlétikai stadionban telt ház, rengeteg magyar szurkoló várható, ami teljesen új élmény lesz minden hazai színeket képviselő versenyzőnek. Erre nem, de a pályára már fel tudott készülni Palkovits, aki a próba versenyek során jól érezte magát a létesítményben. Kifejezetten gyorsnak érezte a pályát, mely jól is feküdt neki korábban.

– A telt ház elmondhatatlan élmény lesz magyar közönség előtt, biztosan nagy ovációt kapunk majd mindannyian.

Erre nyilván nem lehet felkészülni, hiszen ebben még nem volt részem. A pályáról tudni kell, hogy nagyon gyors. Futottam már rajta, nekem nagyon tetszett, mert én nem éreztem olyan hatalmasnak, amitől esetleg azonnal megilletődne az ember. Szeretnék a versenyen túl is minél több időt ott tölteni a stadionban a magyar csapattal, szurkolni a társaknak, megélni ezt az élményt, mert egy különleges alkalom lesz számunkra. Nagyon jó a hangulat egyébként a magyar csapaton belül, rendkívül összetartó a társaság – tette hozzá Palkovits István.

Palkovits István rögtön az első napon, agusztus 19-én, szombaton 11 óra 35 perckor vesz majd részt az előfutamon. Amennyiben bejut a döntőbe, úgy kedd este 22 óra 10 perckor futhat újra a világbajnokságon.