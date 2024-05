Nem vagyok álszent, én is használok idegen szavakat, nem latinra gondolok, hanem az elmúlt években látványosan terjedő angol szlengekre. De kezd elegem lenni belőle. Szerintem sokan már túlzásba esnek, sőt érteni is alig lehet őket. Magyarok vagyunk, magyarul beszéljünk egymással. A Facebook miatt elterjedt like kifejezés még érthető volt hosszú évekkel ezelőtt, hiszen magyarul nem is hangzik túl jól a „tetszikelés”. Aztán jöttek az IT-k, HR-k, a menedzsmentek a munkahelyeken. A mindennapokban a valid, a deal, a pc-világ és még sorolhatnám. A minap, amikor meghallottam, hogy valaki azt mondja, megyek team buildingre, már besokalltam. Szerintem újra divatba hozhatnánk, hogy magyarul beszéljünk a hétköznapi dolgokról. Versenyezzünk, ki tudja jobban kifejezni magyar szavakkal, hogy éppen, mit csinál. Talán ez is mérőfoka lehetne az intelligenciának.

Illusztráció

Forrás: shutterstock.com