Tűzoltó leszel, s katona! – cseng sokunk fülében József Attila Altatójának legismertebb sora. Gyermeknap apropóján igazán érdekes program várja a családokat. Egy nap erejéig a legkisebbek is bepillantást nyerhetnek a tűzoltók életébe, ugyanis május 26-án, vasárnap Kecskeméten is kitárja kapuit a tűzoltószertár. Talán aligha akad olyan gyermek, akit ez ne hozna lázba, de minket, szülőket is megmozdít egy ilyen program. Őszintén tegyük fel a kérdést magunkban: vajon hányszor ábrándoztunk mi is gyermekként arról, hogy tűzoltók leszünk? Ha nem is egy életen át, de legalább csak egy napig. Most itt a lehetőség, és közben megcsodálhatjuk a megyeszékhely új tűzoltólaktanyáját is.

Tűzoltó leszel, s katona!

Fotó: shutterstock.com /illusztráció