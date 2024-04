Elindult a bodza szezon. Biztos vagyok abban, hogy a következő hetekben szinte minden háziasszony keze ragad majd a cukorsziruptól. A korai tavasznak köszönhetően idén hamarabb nyílik a bodzavirág és így sokan indultak a napokban bodzagyűjtő körútra, nehogy lemaradjanak a virág betakarításáról. Készítenek belőle lekvárszerű zselét és más finomságokat is, de azt hiszem a legtöbben – mint ahogyan én magam is – a bodzaszörpöt szeretik a legjobban. Nyáron jól jön majd néhány üveg jó kis saját készítésű szörp, mert a nagy melegben még az illatos innivaló gondolatától is felfrissül az ember.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Nekilátok hát én is a bodzagyűjtésnek, és már alig várom, hogy a konyhaasztalunkat ékesítse a dekorációnak is pompás bodzavirág-citrom kombináció. Arról nem is beszélve, hogy az otthonunkat ilyenkor igazán finom, bodzával fűszerezett tavasz illat lengi be.