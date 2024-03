Ízek, látvány, hangulat, baráti beszélgetések, vásárlás – ezekkel a szavakkal lehet jellemezni a hétvégén tizenötödik alkalommal megrendezett kiskőrösi agrárexpót. Aki visszatérő látogató, az jól tudja, hogy erre a kiállításra, amely élelmiszervásár is, jobb, ha vastag pénztárcával érkezik. Húsvét előtt vagyunk, ilyenkor az élelmiszer-termelők a legszebb portékáikkal mutatkoznak be.

Élelmiszerünnep

Fotó: Barta Zsolt

Az ember fia meg olyan, hogy amikor végigsétál a sorokon, akkor képtelen megállni, hogy ne kóstoljon bele a szürkemarha-szalámiba vagy a májasokba. Ha nem lenne éhes, akkor megiszik a helyi szeszipari nagyvállalat Pilvax kávélikőrjéből egy-két kortyot, amelyet, ahogy reklámozták, ezt Petőfi is kedvelné. Vagy akár a cég keserű italából, amely az osztrákok hasonló termékeinél is jobb. Ezután biztos, hogy megjön az étvágya. Miután sajtokból, mézekből, sonkákból, szalámikból, csokoládékból bevásároltunk, és megkóstoltuk azokat a kiállítók jóvoltából, a helyi szaladgálós rétes felé vehettük az irányt. A szlovák rétes mennyei, a kiskőrösiek évszázados tapasztalattal rendelkeznek ennek sütésében, nem ok nélkül rendeznek rétesfesztivált minden évben a város főterén. Ha a látogató megszomjazott, akkor a keceliek gyümölcsleveit volt érdemes megkóstolnia, ha valami erősebbre vágyott, akkor pedig a környékbeli borászok 2023-as évjáratú, nagyon jó minőségű nedűit ízlelgette.

A látogató élménnyel távozhatott, miután bevásárolt, meg azzal a felismeréssel, amit a város szülötte, Petőfi Sándor írt 1846-ban a Magyar Nemzet című versében: „Ha a föld isten kalapja, Hazánk a bokréta rajta!” E haza földjének a megművelői, a használói azok a profi élelmiszer-termelők is, akikkel a hétvégén több ezer látogató találkozhatott Kiskőrösön. A termelők a legszebb portékáikkal mutatkoznak be.