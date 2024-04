A korai tavasznak hamar megjött a böjtje, a virágba borult barackosok után pár napja sok helyen a szőlők is súlyos fagykárokat szenvedtek. Szőlősgazdák osztottak meg elszomorító felvételeket az ültetvényeikről. – Permetszerre és a szüretre legalább nem kell költenünk – jegyezte meg keserédesen az egyik kiskunsági gazda. Hogy mennyi termés veszett oda, nem sejteni, de a kínálati hiány miatt alighanem drágulás lesz a gyümölcsöknél, és a borászatoknak is okozhat gondot a terméskiesés. Szinte minden tavasszal szembesülnek ilyen helyzetekkel a gazdálkodók, de a gondjaimra bízott diófacsemeték elfeketedett levelei láttán magam is elkeseredtem. Bízom azért a fácskák életerejében, mert ahogy mondani szokták, a diófát az ember nem magának, hanem az unokájának ülteti.

Illusztráció

Fotó: Szentirmay Tamás