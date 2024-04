Amikor betöltöttem a 30-at, (nem most volt) rájöttem, a szülinapomon olyan dolgokat kell csinálni, ami jó kedvre derít, lelkileg-testileg feltölt. Mindig szabadságot veszek ki, és magamra koncentrálok. Idén megtört ez a jég, csütörtökön minden másként alakult. Már volt előszele, mert egy óriási szívességet kért tőlem egy régi barátom, egyszerűen nem mondhattam neki nemet, de ez egyet jelentett a korán keléssel, a szabadidőm rápazarlására. Ugyanakkor örülök, hogy neki jót tettem. Ezután jött a munka, amit ilyenkor sosem teszek. De idén, igen. Ezt is az élet hozta így. Ez se baj, beláttam, mert szeretek írni, szeretem a hivatásom. Sőt még a kertbe is kimentem kertészkedni, gazolni. Mégis mindezek ellenére, boldogan telt a szülinapom, bár ezúttal máshogy töltődtem fel. Ebben segített még a sok kedves köszöntés, a valódi érdeklődések és az ajándék cicás tollak!

Fotó: shutterstock.com / illusztráció