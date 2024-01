Ha már itt a farsang, akkor jöhet a farsangi fánk. Az igazi szalagos fánk, amilyet drága nagymamám sütött. Persze engem is megtanított a jó fánk sütésének minden csínjára, lányaimnak majd egyszer én is átadom. Tegnap edzés után a lekváros fánk sütési technikájáról szólt a diskurzus, mi másról. Volt aki elmesélte, hogy süti az édesanyja, anyósa. Később már nagyokat nyelve indultam haza, s a nagymamám fánkjára gondoltam. Nem is attól volt olyan csodás, mert olyan ügyesen kidagasztotta, szaggatta, persze ezek is kellenek hozzá, de a szeme csillogása, a belőle áramló szeretettől volt olyan mennyei. Öleljük meg a fánksütő nagyikat, anyákat, anyósokat és adjunk hálát, hogy velünk vannak, amíg tehetjük.