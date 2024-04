A mentális egészségünk gondozása legalább olyan fontos, mint a testünké. Mindennap időt kell szánnunk rá, hogy megerősítsük a belső egyensúlyt. Az öngondoskodás rituáléi között érdemes helyet kapnia a meditációnak, relaxációs gyakorlatoknak és időnként egy kis kikapcsolódásnak is. Fontos, hogy figyeljünk az érzelmeinkre, és szükség esetén kérjünk segítséget. A pozitív belső béke megteremtése elengedhetetlen az egészséges életvitelhez. Ne feledjük, hogy a mentális egészségünk megőrzése hosszú távon is kihatással van az életminőségünkre és az általános jóllétünkre. Ezekre gondoltam, amikor szembesültem ma egykori kedvencemről a Republic együttes énekeséről, Cipőről írt cikkel. A napokban lenne 59 éves. Szerettei szerint túlhajszolta magát. Most úgy érzik, jobban kellett volna rá figyelni.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock