December 23-án még sokfelé havazott az országban, ami reménnyel töltötte el a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt. Elmaradt azonban a várva várt fehér karácsony, és le kellett mondani a téli szünetben oly kedvelt szánkózásról, hóember-építésről és hógolyó csatákról. Mindez azonban nem ok arra, hogy a négy fal között töltsük az ünnepeket és a téli szünetet. A kellemes (már-már tavaszias) idő kiváló lehetőséget kínál kirándulásra, családi sétákra. A szabadban járva kellemesen kiszellőztethetjük a fejünket, és ha elég figyelmesek vagyunk helyszíntől függően különböző vadállatokat is megfigyelhetünk. Ilyenkor rendszeres vendégek sok helyen például az erdei fülesbaglyok, amelyek hatalmas csapatokban telelnek part menti fákon. És ha sikeresen szemügyre vettük a bagolycsapatokat, akkor részt vehetünk januárban az erdei fülesbagoly telelőhelyek országos feltérképezésében is.