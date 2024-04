A legtöbb általános iskola ilyenkor, a Föld napja környékén szervezi meg az éves papírgyűjtését. A kezdeményezésnek több célja is van. Egyrészt a gyerekek és családjaik szemléletformálását szolgálja, másrészt az összegyűjtött papírhulladékból bevétele is lesz az iskoláknak, amit hasznos, akár szemléletformáló programokra fordíthatnak. A legfontosabb cél azonban a környezetvédelem. Egy tonna papírhulladékkal ugyanis 12 felnőtt fát menthetünk meg a kivágástól. Az újrahasznosított papírt pedig egyre több területen alkalmazzák. Így például készülhet belőle csomagolóanyag, designbútor, vagy kartondoboz. Az iskolai papírgyűjtés jó közösség összekovácsoló program is lehet, hiszen az osztályok között meghirdetett versenyt minden diák szeretné megnyerni, és ezért meg is dolgoznak. Aki teheti, támogassa ezeket a kezdeményezéseket. Az év közben összegyűjtött papírt ne dobjuk a kukába, inkább adjuk oda az iskolásoknak.

Forrás: shutterstock.com / illusztráció