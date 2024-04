Virágba borultak az orgonafák a hétvégi nyárias melegben. Korán örülhetünk csodálatos látványuknak és illatuknak, hiszen általában április végén május elején ajándékoznak meg bennünket lila, fehér, vagy rózsaszín virágfürtjeikkel. A májusi ballagások és az anyák napi ünnepségek legfőbb díszeiről idén biztosan le kell mondani, mert addig elhervadnak, hiába éneklik majd a gyerekek, hogy öltözzetek új ruhába anyák napja hajnalára.

Forrás: shuttestock.com / illusztráció

Nagyszüleim tanyáján is kinyíltak az orgonafák. Hoztam is haza belőle egy nagy csokorra valót. Vázában, friss vízben sokáig díszíti majd az otthonunkat. És az illata? Talán Iskender Pala, török író fogalmazta meg a legjobban: A virág illata lelkeket egymáshoz kötő ima. Nem véletlen, hogy sok szép emléket idéz fel bennem.

Azt hiszem nem én vagyok az egyedüli, akinek a kedvenc virágai közé tartozik az orgona. Talán azért is szeretjük annyira mert, szorosan kapcsolódik az anyák napjához, a tavaszi megújuláshoz, a szerelemhez. Nem véletlen, hogy számtalan vers és dal szól az orgonáról. Nagyszüleimnek köszönhetően egyet igazán jól ismerek. A Nagypapám ugyanis minden orgonavirágzáskor elénekelte Nagymamámnak Az orgonafa árnyékában című nótát, természetesen nem máshol, mint az orgonafák alatt üldögélve.

Az orgona azonban nem csak a szépsége és az illata miatt értékes. Bár kevésbé köztudott róla, de a levele és a virága is gyógyhatású. Annyira nem népszerű mint a bodza, de ugyanúgy készíthetünk belőle szörpöt, lekvárt és dzsemet is. Levele megfázás ellen, az orgonarügyből készített tinktúra pedig izületi gyulladás és diabétesz esetén lehet gyógyír. Sőt, az orgonavirág salátában is kiváló. Én még nem kóstoltam, de állítólag nem csak jól mutat benne, hanem ízletes is.

Érdemes tehát most begyűjteni az orgonát. Mivel gyorsan elvirágzik, ne halogassuk sokáig a beszerzését. A legjobb persze az lenne, ha minden kertben virágozna, ezért, aki teheti ültessen néhány fajtát belőle. Ha nincs kertünk, akkor sem kell lemondani az orgonáról, mert cserépben és dézsában is nevelhető.