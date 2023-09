A minap kaptam egy üzenetet attól az önkéntes egészségügyi pénztártól, amelynek a tagja vagyok. Nem tudnak beazonosítani, így javasolják, hogy igazoljam magamat. Lakcímkártya és személyigazolvány is kell a biztosítónak. Hogy miért? Azért mert a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni törvény ezt írja elő. Ha nem teszem, akkor nem tudják egy számlám ellenértékét kifizetni. Nem értek valamit. Nem tudnak beazonosítani? Hát már 25 éve tagja vagyok ennek a biztosítónak.

Azóta nem történt semmi az életemben olyan, ami miatt nem lehetne beazonosítani. Pénzt mosnék? Meg kellene nézni, hogy mekkora pénz is forog a számlámon. Nem tudom, hogy elértem-e már az idén a százezer forintnyi befizetést. Persze lehet, hogy az ügyintéző most megrémült, mivel egy nagyobb összeget kell visszautalnia. Éppen negyvenezer forintról van szó. Ennyibe került a fogászati kezelésem, amely számlájának az ellenértékét visszaigényelném. Kérdem én: ha pénzt akarnék mosni, akkor ilyen pitiáner összeggel bohóckodnék? Vagy támogatnám a terrorizmust? Ebből a pénzből? Ez egy vicc, legalábbis ezt gondolja az ember. Egyébként két éve már jártam így, akkor is be kellett bizonyítani, hogy az az ember, aki negyed évszázada belépett a biztosítóba, az én vagyok. Nemrég kaptam ugyanettől a biztosítótól egy olyan bankkártyához hasonlító kártyát, amellyel fizetni lehet például a patikákban.

Az idén már többször is használtam. Érdekes, mielőtt kiküldték a lakcímemre, akkor senkit sem érdekelt az igazolás, holott állítólag nem vagyok beazonosítható.