Kedvezően alakulnak az idei cipőtrendek. Majdnem teljesen eltűntek a magas sarkú cipők.

Én azt sem bánnám, ha végleg eldobnák őket nőtársaim. Ma már nem csak, hogy nem menő kínozni lábunkat magas sarkúban, de már teljesen furcsa látvány.

A fiatalok már korábban felismerték ezt a bohócságot. Az Y fiatal generáció, a mostani 20-as, 30-as éveikben járó nők már szívesebben hordanak sportcipőt. A magas sarkú cipők vonzereje vitathatatlan, de a mellékhatásaik fájdalmasak lehetnek. Hosszú távon térd-és hátfájást , sőt ,akár izületi gyulladást is okozhat. Bár a magas sarkú cipők nagyszerűek lehetnek egy éjszakai programhoz, fontos, hogy a mindennapokban pihentessük a lábainkat és kényelmes cipőt viseljünk.

A szakemberek úgy vélik, hogy a koronavírus, a lezárások befolyásolták a nőket, hogy ma már sokkal inkább a kényelmes cipőket hordják szívesen.

Ma már teljesen megváltozott a magas sarkú cipőt viselők üzenete is. Míg korábban teljesen természetes volt egy nőnek magas sarkúban megjelenni üzletben, munkahelyen, bárhol, ma már legtöbb esetben kifejezetten a tetszeni vágyást üzeni, akkor is ha nem ez az elsődleges ok. Bátorság kell ahhoz, hogy valaki magas sarkút viseljen, azaz kicsit kitűnjön a tömegből. Természetesen a banki szektorban, a hivatalokban akár lehetnek még olyan helyek ahol előírt a magas sarkú viselése, de reméljük lassan ott is belátják, hogy fölösleges, egészségtelen és olykor még kellemetlen látvány, főleg ha valaki nagyon nagy léptekkel próbál rohanni.

Bár én semmiképp nem szeretek beolvadni a nagy tömegbe, ezt az új trendet nagyon üdvözlöm.