Hoeness szerint Sülének az Eb-je is bukott

„A mostani állás szerint a szezonjának biztosan vége, de az Eb-t is elfelejtheti” – fogalmazott hétfőn Hoeness.

A bajnoki címvédő játékosát az Augsburg otthonában lejátszott szombati mérkőzés (2-2) 12. percében kellett lecserélni, majd vasárnap, Innsbruckban meg is operálták a bal térdét. A beavatkozás jól sikerült, a klubelnök azonban megjegyezte: „Az ilyenfajta sérülés egy dráma”.

Bayern Munich president Uli Hoeness says Niklas Sule can 'forget' playing at #EURO2020 after tearing his ACL on Saturday Here's how he did it pic.twitter.com/WRNgxPePzA

— ROOTE SPORTS (@Rootesports) October 21, 2019