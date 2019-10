Újra éllovassal meccsel a KHTK

A hétvégén a 12. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú bajnokságban.

Szombat, 14.30

Lajosmizsei VLC–Harta SE

V.: Kiss Sándor (Juhász László, Szabó Laura Emerencia).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – Az ellenfél egészen a múlt hétvégi fordulóig vezette a tabellát, és továbbra is az élmezőnyben tartózkodik. Nekünk a minimális célunk, hogy pontot vagy pontokat tartsunk itthon. Ismerjük a Harta csapatát, tudjuk, hogy nagyon kemény és harcos futballt játszanak, férfias küzdelemre kell tehát felkészülnünk. A találkozón akkor lehetünk sikeresek, ha játékosaink fizikálisan és fejben is topon lesznek.

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalmi FC

V.: Kiss László (Géró István, Bata Attila).

Koncz Zsolt, a Kiskunfélegyháza játékos-edzője: – Ugyanúgy készülünk a hétvégi mérkőzésre, ahogy mindegyik találkozónkra szoktunk. Jó a keret hangulata, ami érthető is, hiszen úgy gondolom, hogy megfelelőképpen szerepelünk a bajnokságban. Nincs rajtunk lelki teher, nincs rajtunk nyomás, tesszük a dolgunkat, és ami még fontosabb, azt veszem észre, hogy a csapatban mindenki élvezi a játékot. Jó mentalitású játékosok alkotják a csapatot, ennek is köszönhető, hogy az idén is a bajnokság egyik meghatározó csapata tudunk lenni.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Nagy derbin vagyunk túl, a múlt hétvégi, Kerekegyháza elleni mérkőzés nem volt egyszerű, nem is számítottunk arra. Most egy jó Félegyházához megyünk. Az idén ősszel egy kupameccsen már kikaptunk a vendégükként, de ez most egy egészen más mérkőzés lesz, ahogy minden mérkőzés más. A három pontért megyünk. Nem bízzuk el magunkat, két lábbal a földön maradunk, azzal, hogy az elmúlt hétvégén az első helyre álltunk, nem foglalkozunk. Hála istennek mindenki egészséges, tehát a legjobb összeállításunkban fogunk érkezni Félegyházára. A tavalyi szezonban is játszottunk náluk egy NB III.-as szintű meccset, remélem, hogy most is hasonló színvonalú lesz a játék Az edzéseken már csakis a KHTK a téma, mindent megteszünk azért hogy a három pontot elhozzuk. Nem lesz egyszerű, ezt tudjuk, de egy győzelemmel egy kicsit megléphetnénk a két riválisunktól, amely jelen pillanatban a Kiskunfélegyháza és a Harta.

Kerekegyházi SE–Akasztó FC

V.: Németh Keve (Molnár Adrián, Kveták Vilmos).

Csordás Csaba, a Kerekegyháza edzője: – Úgy készülünk, hogy hazai pályán mindenképpen meg kell szereznünk a három pontot. Az előző mérkőzésen a legutolsó percben tudtuk elveszíteni a meccset úgy, hogy hatalmas bizonyítási vágy dolgozik a csapatban. Mindenképpen szeretnénk a hazai közönséget kiszolgálni. Az utolsó három meccset be kell húzzuk ahhoz, hogy jól nézzen ki a tabella.

Duna Aszfalt TLC II.–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Kovács Attila (Mígh Tamás, Szabó László).

Bagi Gábor, a Tiszakécske II. edzője: – Kíváncsian várom a szombatot, hogy a héten elindult folyamatoknak vajon mi lesz a következménye. Az elmúlt heti soltvadkerti vereség ugyanis rosszulesett mindenkinek, ezért próbáltuk átbeszélni a dolgokat, valamint az edzésekhez másképpen hozzáállni. Mérkőzések óta rosszul teljesítünk idegenben, és nagyon jellemző ránk a kétarcúság. Megpróbáltunk tiszta vizet önteni a pohárba, éppen ezért nem mindegy, hogy mi lesz a Kiskunhalas elleni eredmény.

Vasárnap, 13.30

Bácsalmási PVSE–Szabadszállási SE

Vojnics-Zelics Szasa, a Bácsalmás vezetőedzője: – Az egész csapat átérzi azt a felelősséget, hogy mindenképpen meg kell szereznünk az első győzelmünket, a keret elszántsága az eheti edzéseken példásan megmutatkozott. Szeretnénk végre megszerezni a három pontot. Az eltiltásaink lejártak, és a sérültjeink is kezdenek talpra állni, így aztán szinte teljes csapattal fogunk tudni felállni.

Kiskőrösi LC–Kecskeméti LC

V.: Tóth Csaba (id. Péter-Szabó Ottó, Juhász Dóra).

Miskovicz Bálint, a Kiskőrös edzője: – Nem tudom jól hangzó lózungokból felépíteni futballközegbe átültetve Kossuth Lajos ceglédi beszédét, és ezúttal annak sem látom értelmét, hogy az aktuális ellenfelünket és a velük szembeni esélyeinket elemezzem. Az idei félévünk a Kossuth-­beszéd helyett sokkal inkább Kőműves Kelemen balladáját idézi, hiszen amit az egyik héten felépítünk, az leomlik a következő hétre, vagy még annak a hétnek a végére. Nem kifogásképpen mondom, de példátlan balszerencse-sorozat sújtja a csapatomat, amelyből a nyáron egy csapatra való tapasztalat távozott, az események burleszkfilmbe illő betetőzésének érzem azt az esetet, hogy a múlt heti mérkőzés előtt az egyik játékosom a saját kertjükben lépett bele egy nyitva hagyott aknába, és esett ki négy hétre, éppen most, amikor alig bírok kiállítani tizenegy felnőtt játékost. Ráadásul, ami az egyéni hibákat illeti, mintha mindenki erre az őszi idényre időzítette volna a létező összes bakiját, amit a karrierje során képes elkövetni. Kész csoda, hogy a szurkolóink még kitartanak mellettünk. Abban bízunk ezen a hétvégén is, hogy továbbra sem hagynak cserben bennünket, őket szeretnénk kiszolgálni.

Kecel FC–Soltvadkerti TE

V.: Szűcs Gábor (Katona György, Vén Krisztián).

Márton Zsolt, a Kecel edzője: – Nagyon szeretnénk feledtetni a legutóbbi fordulóban a Kecskeméti LC-től elszenvedett súlyos vereséget. Most egy újabb alsóházi rangadó vár ránk, ami megint egy nehéz összecsapás lesz, hiszen ellenfelünknek is hasonlók a céljaik, mint nekünk. Éppen ezért egy nehéz, de jó mérkőzésre számítok, amelyen mindenféleképp a három pont megszerzése a célunk. Sajnos eltiltás, valamint sérülések is nehezítik a csapat-összeállítást és majd csak az eheti utolsó edzésünkön derül ki, hogy kik azok, akikre számíthatunk a vasárnapi találkozón.