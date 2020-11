Tarjánban is tarolt a Röpke

Vasárnap délután a salgótarjáni SBTC otthonába látogatott el a női amatőr NB II.-es bajnokság Keleti csoportjában szereplő HÉP-Röpke SE. A kecskeméti lányok magabiztos győzelemmel a tarsolyukban térhettek haza.

Nem elbizakodottan, de azért a győzelem reményében indultak el Selmeczy Vandáék Salgótarjánba, abba a reményben, hogy az Észak-Magyarországra tett kirándulás nemcsak újabb csapatépítő tréning lesz jó, hanem hogy a palócföldi túrán a pontjaik számát is gyarapítják. Az, hogy az ezúttal a Csala Bernát, másodedző vezette küldöttségnek komoly győzelmi esélyei vannak, hamar kiderült, hiszen már az első játszmát is alig bő negyedórás játék után húzták be a kecskemétiek, méghozzá 25:13 arányban. A második etap sem tartott időben tovább, azt is a hírös városiak nyerték, ráadásul még az előzőnél is magabiztosabban, hiszen csak kilenc pontot engedélyeztek a lelkes hazaiaknak. A tarjániak a legnagyobb ellenállást a harmadik szettben tanúsították, akkor 10:10-es állásig fej-fej mellett haladtak a csapatok, ám azt követően elhúztak a hírös városiak, és 25:12-es eredménnyel behúzták a harmadik etapot és azzal együtt a mérkőzést.

– Előzőleg ez egy kötelező győzelemnek számított a számunkra, így is álltunk hozzá a mérkőzéshez – nyilatkozta a mérkőzést követően Csala Bernát, a HÉP-Röpke SE másodedzője. – Azzal ugyanakkor tisztában voltunk, hogy idegenben a kötelező győzelem learatása mindig nehéz feladat. Ezúttal szerencsére nem lett az. Nem alakultak ki hosszú labdamenetek, a csapatom végig kiválóan koncentrált, így rövid idő alatt sikerült megszereznünk a győzelmet. Látszott az ellenfélen, hogy idén először állt fel igazán csapat szintjén és az előzetesen várható tudáskülönbség is megmutatkozott a mi javunkra. Gratulálok a lányoknak és gratulálok az ellenfélnek is, nagyon lelkesek voltak az egész mérkőzésen.

– A hosszú utazás sem törte meg az akaratunkat, igazi csapatként álltunk fel a pályára és együtt küzdöttünk – tekintett vissza a találkozóra Barabás Franciska, a HÉP-Röpke SE játékosa. – Magabiztos nyitásokkal és támadásokkal sikerült megnyernünk az összecsapást. Az első két szettben könnyű győzelmet arattunk, a harmadik játszma elején kicsit pontatlanok voltunk, de ezen túllendülve végül ezt a szettet is győzelemmel zártuk. Ugyanezzel a lendülettel, akarattal és alázattal fogadjuk jövő hétvégén a Vasas csapatát.

A Vasast november 15-én fogadná a HÉP-Röpke SE, a járványügyi intézkedések, pontosabban a szigorítások, azon belül is az amatőr bajnokságok felfüggesztése miatt ez a mondat azonban minden bizonnyal feltételes múltba tehető, biztosat azonban csak a szakszövetség döntését követően lehet majd tudni. A bajnokság hetedik fordulójában ezzel a győzelemmel megtartotta a hírös városi gárda az ötödik helyét a tabellán, míg az SBTC csapata továbbra is az utolsó előtti, azaz a kilencedik helyet foglalja el.

Salgótarjáni BTC–HÉP-Röpke SE 0:3 (13:25; 9:25; 12:25)

Salgótarján, játékvezető: Bibók Ferenc, Nagy Zsombor.

SBTC: Bálint, Csernák, Bozók, Kocsis, Tóth Zs., Birkás, Tóth J., Tátrai. Edző: Rákos Szabolcs

HÉP-Röpke SE: Halla, Kenderes, Selmeczy, Barabás, Fekete, Sanchez, Lehoczki, Pintér, Páli. Lilberók: Korpácsi, Szabó Cs.