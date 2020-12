Remek volt a kalocsai ősz

Remek őszt futott a Kalocsa a megyei első osztályú labda­rúgó-bajnokságban, hiszen némi meglepetésre soká­ig éllovas volt a csapat, sőt, mivel három forduló az őszi idényből a tavaszra maradt, így még versenyben van az őszi elsőségért is.

Ez a kiváló őszi teljesítmény azonban inkább csak a kívülállók számára meglepetés igazán, amint az a csapatkapitány, Dostyicza Dániel szavaiból kiderül.

– A nyáron nagy változások történtek a csapat háza táján – elemzett a csapatkapitány, aki az őszi idényben hat góllal járult hozzá ahhoz, hogy a csapat 13 forduló után – kilenc győzelem, egy döntetlen és két vereség mutatóval – 28 ponttal a második helyen várhassa a folytatást.

– Gondolok itt arra, hogy volt egy vezetőségváltás, ami nagyban befolyásolta az egész őszi szezont, pozitív értelemben. Kimondva bár nem volt, de az új irány tudatában az 1–4. hely egyikét tűztük ki célul a nyáron, amit azt hiszem, így utólag az eredményeket is nézve, sikerült teljesítenünk. Hozzátenném, azért is örülök ennek, mert a kalocsai szurkolók is megérdemeltek már egy olyan őszt, amikor kiemelkedően teljesít a csapat.

A biztató részeredmény elérésében sokat segített az is, hogy tavaly nyáron sikerült megyei szinten jó játékosokat igazolniuk. – Hosszú idő óta nem volt ilyenre példa, hogy egy-egy posztra az együttesbe kerülésért versenyhelyzet alakult ki, és ez jót is tett a csapatnak. Az újak viszonylag gyorsan be tudtak illeszkedni és szinte a bajnokság kezdetétől alapemberekké is váltak. Már a nyári alapozáskor lehetett érezni, hogy jó úton indultunk el, és mindenki reménykedve várta a rajtot, ami jól is sikerült, hiszen az első hat fordulóban nem találtunk legyőzőre. Majd jött egy vereség, ami személy szerint nekem a legfájóbb volt az ősz során, hiszen egy nyertes meccset engedtünk ki a kezeink közül, amit simán meg kellett volna nyernünk és ezzel tartottuk volna veretlenségi sorozatunkat, de sajnos ez akkor megszakadt.

Az együttes remek szereplése a szurkolók számára sem maradt észrevétlen.

– Amikor a csapat sorozatban ennyi meccset nyer és jól szerepel, akkor egyre több ember lesz kíváncsi és kezd szurkolni, amelynek köszönhetően az utolsó bajnoki mérkőzésünkre már négyszáz néző látogatott ki és dobokkal is buzdítottak minket. Ezt szeretném ezúton is megköszönni, hiszen sokat jelent, és ne felejtsük el, az ő segítségükkel és a csapat tartásának köszönhetően 0–2-es vesztes állásból sikerült visszahoznunk döntetlenre a Kiskőrös elleni rangadót, amely végül az ősz utolsó mérkőzésének bizonyult.

– Összességében úgy érzem, hogy egy jó szezont tudhatunk magunk mögött. Rangadókat nyertünk, több meccset is, hetet sikerült lehoznunk kapott gól nélkül, ami mindenképpen azt igazolja, hogy együtt van a csapat és erős a csapategység. Jelenleg a 2. helyen állunk, amihez gratulálok a srácoknak, de van még egy tavaszi szezon is, amin hasonló lelkesedést és odaadást várok el magunktól.

Arra a kérdésre, mennyire lepődtek meg, hogy az idén minden korábbinál előbb, január végén rajtol el a megyei első osztályú bajnokság, elmondta: igazából nem lepődtek meg, hiszen aki elkezdett számolni az őszi idény novemberi lezárásakor, annak nagyjából eleve a január vége jöhetett ki rajtidőpontnak, ezzel együtt amikor ez ténylegessé vált, azért mégis meglepőnek találták, hogy már a 2021-es esztendő első hónapjában bajnokit vívnak.

– A felkészülési program nem változott, hiszen egyébként is január 5-én kezdtük volna meg a tavaszi idényre való felkészülést, ez így a korai rajt ismeretében is megmaradt.

Azon leszünk, hogy megfelelő erővel és lelkesedéssel kezdjük meg a tavaszi idényt,

ugyanis nagyon remélem – és ezt mindannyiunk nevében mondhatom –, hogy a végelszámolásnál elégedettek lehetünk majd az egész éves teljesítményünkkel.