Kupameccset vív vasárnap a Szabadszállás

A Gyömrőt fogadja vasárnap délután 16 óra 30 perces kezdettel a Magyar Kupa 2. fordulójában a Szabadszállási SE. A forduló kisorsolásakor egyenlő erők párharcának tűnt a két megyei első osztályú csapat összecsapása, azóta azonban a Bács-Kiskun megyei gárda kerete jelentősen meggyengült, és immáron megye hármas csapatként fogadja a Gyömrőt. De nem feltartott kézzel.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

Augusztus 19-e volt az a nap, amikor a Szabadszállási SE gyakorlatilag megszűnt megyei első osztályú csapatnak lenni, majd másnap derült ki hivatalosan, hogy visszalép a megye egy küzdelmeitől. Ugyanis az egyesület elnökének az augusztus 20-án kiadott közleményéből derült ki, hogy a megye háromban folytatja a Szabadszállás a küzdelmeket, azaz a tavasszal a Szabadszállás II. néven futott csapat lesz attól fogva az igazi, az egyetlen, ők képviselik Szabadszállást a Bács-Kiskun megyei bajnokságban, annak is a harmadosztályában, a megyei első osztályú keret nagyrészét pedig szélnek eresztették.

Azóta némi víz lefolyt a Dunán, az eltávozott játékosok többsége talált magának új csapatot, a maradók pedig folytatják a megye háromban. Ám ezen a hétvégén – és reményeik szerint nem is csak ezen a hétvégén – nem csak ott, hanem a Magyar Kupában is. A négy megyei alsóbb osztályú induló közül ugyanis a Jánoshalma és a Szabadszállás továbbjutott a Magyar Kupa első köréből. (A Kecskeméti TE és a Tiszakécskei LC a következő körben száll be a küzdelmekbe a többi NB I.-es és NB II.-es csapattal együtt.) A Szabadszállás a Gyömrőt fogadja vasárnap 16 óra 30 perckor, és bár most már a 2020/21-es idény zárultával a Pest megyei másodosztályú bajnokságot toronymagas fölénnyel nyerő, tehát az idén már megyei első osztályú Gyömrő a mérkőzés egyértelmű esélyese, Szabadszálláson nem tettek le arról, hogy kisebbfajta szenzációt keltve, megye hármas csapatként bejussanak a Magyar Kupa harmadik körébe.

– Való igaz, hogy jelentősen meggyengült a keretünk – tekintett vissza a közelmúlt eseményeire Pandur László, aki továbbra is maradt a labdarúgó csapat szakmai igazgatója –, ugyanakkor a reményeinket arra is alapozzuk, hogy ebben a most már megye hármas szállási csapatban azért csupa olyan, főként helyi játékos van, aki megfordult azért a megye egyes keretnél, nem ismeretlen tehát a gárda számára a magasabb osztály. Ezzel együtt természetesen a Gyömrő a párharc esélyese, jómagam is megnéztem őket azt követően, hogy kiderült, a Gyömrő lesz a következő ellenfelünk a kupában. Semleges nézőként tetszett, amit a Gyömrő mutatott azon a mérkőzésen, a Szabadszállás szakmai igazgatójaként viszont persze nem örültem. A korábbi keretünkkel együtt mi lettünk volna a párharc esélyesei, de ez a felállás már a múlté.

Feladni ugyanakkor eszünk ágában sincs ezt a mérkőzést. Én az idei évben két meccs előtt mondtam azt a fiúknak, az ókori rómaiakat idézve, hogy a meccs után vagy pajzzsal a kezünkben térünk haza, vagy pajzson hoznak minket haza, mert ha kell, meghalunk a győzelemért.

Azok idegenbeli meccsek voltak, azt a bizonyos pajzsot azonban most is felvételeztetem a srácokkal a fegyvertárból. Vért fognak inni a mérkőzés előtt, mindent el fogunk követni annak érdekében, hogy sikerüljön meglepetést okoznunk, hiszen egyrészt nem kis szenzáció lenne, ha egy megye hármas csapata tűnne föl a Magyar Kupa 64-es mezőnyében, ahol ellenfélként jöhetne már akár a Ferencváros is, másrészt azt sem mindegy, hogy ebben a körben a továbbjutásért már egymillió forint üti a továbbjutó markát, és az sem ártana az egyesület költségvetésének. De nem a pénz itt a lényeg, hanem az, hogy életjelet adjunk magunkról a saját szurkolóinknak és a semlegeseknek is, hogy igenis létezünk, dolgozunk, folytatjuk. Az pedig meggyőződésem, hogy ez az a mérkőzés, amelynek az esetében nem kell külön győzködni a szabadszállási szurkolókat arról, hogy milyen sokat tudnak segíteni ennek a gárdának abban, hogy elérje a célját, és kisebb szenzációt keltve megyei harmadosztályú csapatként is versenyben maradjon a Magyar Kupában – biztatta a szállásiakat a szakmai igazgató.