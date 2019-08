Edzőjükre emlékeztek az egykori Mezőfisek

A volt kecskeméti katonacsapat, az egykori Honvéd Mezőfi SE játékosai közös megemlékezésre gyűltek össze a kecskeméti köztemetőben abból az alkalomból, hogy közös összefogással megújították egykori edzőjük, Krívy Ottó őrnagy sírját.

Mintha az öltözőben álltak volna, meccs előtt, olyan fegyelmezettséggel hallgatták Barna József, nyugalmazott százados, a mestertől kapott becenevén Nokedli szavait, hogy aztán a köszöntőt követően már poénok is elhangozzanak, akárcsak egy meccs előtt buzdításképpen, csak éppen ezúttal nem az öltözőben álltak, hanem a kecskeméti köztemetőben, a mester felújított síremléke mellett. Szabó Tibor, a mester egykori futballistája kezdeményezésére huszonhat egykori Mezőfi SE játékos járult hozzá a harmincegy évvel ezelőtt mester síremlékének a felújításához, közülük tizenhárman pedig a megemlékezésen is megjelentek. Nem mindenki ismerte egymást, hiszen a Honvéd csapatok természetéből adódóan azoknak a kereteiben mindenki csak két éven át szerepelt, de a többség azért nagy örömmel, régi ismerősként üdvözölte egymást.

– Volt egyszer egy honvéd csapat Kecskeméten, a Mezőfi SE – nyilatkozta a megemlékezést megelőző percekben Losonczi László, az MLSZ Bács-Kiskun megyei igazgatóságának az igazgatója, aki a katonaideje alatt szintén ennek a gárdának a sorait erősítette, a mester, Krívy Ottó keze alatt. – Valaha az NB III.-ban és a megye egyben vitézkedett ez a csapat. Az egykoron a Mezőfiben játszó játékosok fogtunk most össze, hogy felújítsuk akkori kedvenc edzőnk, Krívy Ottó sírkövét. Ennek az avatására és egy rövid megemlékezésre gyűlünk itt most össze. Jómagam is kíváncsian várom, hogy vajon kik jönnek el, hiszen várhatók itt olyanok, akikkel negyven éve, vagyis azóta, hogy leszereltem, nem találkoztam – tekintgetett érdeklődve az érkező autók irányába Losonczi László.

– Nagyon jó kis csapatunk volt, az NB III.-ban annak idején harmadik helyezést is elértünk, egy a játékerejét tekintve tekintélyes, rengeteg fővárosi csapatot felvonultató mezőnyben. Hogy mennyire komoly gárda volt a Mezőfi, azt az is igazolja, hogy a Mezőfis éveket követően nagyon sokan magasabb osztályban folytatták a labdarúgást. Az NB I.-be került fel például Bódis László, aki a Vasas Izzóban szerepelt, Zsíros György a Békéscsaba balhátvédje lett, Meggyes László pedig a Székesfehérvári MÁV előre játékosaként szerepelt az első osztályban. A mérkőzéseinket, legalábbis az én időmben a Városi pályán és a Széktói stadionban játszottuk, mert amikor én ebben a csapatban szerepeltem, akkor még nem készült el a reptéren a salakos pálya, amely később a Mezőfi hazai pályája lett. Elméletileg mi magunk építettük, hiszen a kiképzés nekünk abból állt, hogy a salakot lapátoltuk a vagonból, akkor még egyszerűbb módszerekkel készültek a pályák. Később azon a salakpályán játszotta a Mezőfi a bajnokijait.

A megemlékezést követően közös ebéddel emlékeztek vissza a régi meccsekre, gólokra, és természetesen a mesterre.