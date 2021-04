Derbit vív a KHTK a Kécskével

A csapatok a hétvégén a 25. forduló mérkőzéseit vívják meg a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban. Egy mérkőzés, a Harta–Bácsalmás találkozó már biztosan elmarad. A lejátszásának az időpontja később kerül majd kitűzésre, a két csapat közös megegyezése alapján.

SZOMBAT, 17.00

Kiskunfélegyházi HTK – Tiszakécskei LC II.

Kiskunfélegyháza, v.: Tóth Róbert (Rosta Kevin, Bán Kristóf)

Némedi Norbert a Kiskunfélegyházi HTK edzője: – A tavaszi szezont tekintve a Tisza­kécske második csapata egy sokkal szebb arcát mutatja, mint amilyet az ősszel. Ebből, no meg abból a tényből kiindulva, hogy könnyű mérkőzés nincs ebben a bajnokságban, ezúttal is egy meglehetősen nehéz találkozóra számítok. Az, hogy mi hazai pályán vagyunk, talán egy kicsit mellettünk szól, így ezt szeretnénk érvényesíteni, vagyis mindenképpen meg szeretnénk szerezni a három pontot.

Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II. edzője: – A Kiskunfélegyháza a tavaszi eredményei alapján kivívta magának azt a lehetőséget, hogy bajnokaspiráns legyen. Mi eddig tavasszal nagyon jól játszottunk a bajnokaspiránsok ellen, mert az első négy csapat közül csak Jánoshalmán nem szereztünk pontot. Nincs okunk arra, hogy másképpen menjünk bele a Kiskunfélegyháza elleni mérkőzésbe, mint az, hogy pontot, pontokat szerezzünk, hiszen az elmúlt három gólgazdag mérkőzéseken begyűjtöttük mind a háromszor a három pontot. Abban szinte biztos vagyok, hogy egy nagyon jó meccset fogunk játszani. Jó barátság van a két csapat között, ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy egy jó, szórakoztató, sokgólos mérkőzésen az a csapat gyűjtse be a három pontot, amelyiknek jobban kijön a lépés.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC – Jánoshalmi FC

Kiskunhalas, v.: Bosnyák Sándor (Kocsis Tamás, Kaszala Mihály)



Agócs Zoltán, a Faddikorr-Kiskunhalasi FC edzője: – Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a bajnokság talán legerősebb csapata érkezik hozzánk ma délután. Ennek megfelelően a célunk nem is lehet más, mint a tisztes helytállás, és nem mellesleg a pontszerzés. Továbbra is meglehetősen sújt bennünket a Covid és a sérüléshullám. Pillanatnyilag tehát kiállási problémákkal is küzdünk, de mivel a csapatom hozzáállása az elmúlt hetekben a megannyi nehézség dacára is nagyon jó volt, bízunk a sikeres szereplésben.

Szabadszállási SE – Kalocsai FC

Szabadszállás, v.: Allaga Iván (Rácz Béla, Szabó Gábor)

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A kiskőrösi mérkőzés elleni találkozó előtt a csapatom két mérkőzést kihagyott, ráadásul arra a meccsre betegségek miatt a megszokottól eltérő módon kellett felállnunk, ennek ellenére sikeres volt a csapat. A hétvégén hasonló lesz a helyzet, vélhetőleg négy alapjátékosunkat leszünk kénytelenek nélkülözni. Ennek ellenére bizakodóak vagyunk, illetve készülünk arra, hogy visszavágjunk a Kalo­csának az ősszel elszenvedett vereségért. Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy nem lesz egyszerű dolgunk. A mérkőzés háromesélyes, ám ha minden jól alakul, akkor hazai pályán esélyünk van a győzelemre is. Szeretnénk a tabellán feljebb jutni, és az éllovas csapatok ellen is helytállni. Megmutatni, hogy a mi helyünk sokkal inkább a dobogó­közelben van, mint a középmezőnyben, ahol jelenleg tartózkodunk.

Lajosmizsei VLC – Kiskőrösi LC

Lajosmizse, v.: Mákos Márk (Berendi Tamás, Molnár Ad­rián)

Árva Zsolt, a lajosmizseiek játékos-edzője: – Az elmúlt forduló eredményeit tekintve abból nem indulhatunk ki, hogy esetleg milyen formában van a Kiskőrös. Nálunk a hiányzások és a betegségek meghatározzák a csapat összeállítását. Ehhez ere a hétvégére még párosul a sárga lapok miatti mérkőzéskihagyás is egyes játékosoknál. Ha lehetne, akkor arra kérném Miskovicz Bálintot, hogyha szombat reggel átolvassa a Petőfi Népét, akkor ne teljes, komplett csapattal érkezzen Lajosmizsére, hanem inkább hagyja, hogy egy jó meccset tudjunk játszani, mert szükségünk lenne egy kis pozitív élményre. Sajnos hét-nyolc hiányzónk van, akik közül öt-hat játékos kezdő. Vannak olyanok, akik hetek óta kiestek a sérülésük miatt. Bízom abban, hogy kiskőrösi kollégám tolerálja ezt és legalább egy pontot tudunk majd szerezni.

VASÁRNAP, 17.00

Kecskeméti LC – Soltvadkerti TE

Kecskemét, v.: Bartucz Tamás (Tihanyi Gábor, Kócsó Tibor Zsolt)

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – A tabella alapján ez a mérkőzés egy kötelező győzelemnek tűnik a számunkra. Örömmel újságolhatom, hogy meglehetősen sikeres heteken vagyunk túl, szerencsére jó formában van a csapatunk, és biztató a szereplésünk. A csapatjátékunk és a fiatal játékosaink is folyamatosan fejlődnek, ennek mindenképpen örülök. Mindig is azt vallottam, hogy aki mögöttünk áll a tabellán, azt le kell győzni, ennek megfelelően most is csak ez lehet a célunk. Az utolsó mérkőzések számunkra rangadók lesznek, úgyhogy fontos lenne minden megszerezhető pontot addig is begyűjtenünk. S. Juhász Tamás sajnos megsérült a hét végén, illetve rajta kívül van még három-négy további hiányzónk is, akikre eddig sem számíthattunk, de ha nem lesznek további kiesőink, akkor megfelelő kerettel tudunk kiállni az e hétvégi mérkőzésre is.

Akasztó FC – Kerekegyházi SE

Akasztó, v.: Fülöép József (Suba Zoltán, Tasnádi Dávid)

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az elmúlt heti mérkőzés után sajnos nemcsak három pontot veszítettünk, de négy játékosunkat is, ugyanis lesérültek. A sérültek között van olyan is, akivel kapcsolatban már most biztos, hogy fél évre esett ki, de van olyan is, aki hosszabb időre, illetve akad olyan, aki előreláthatólag egy hónapra. De nekünk ki kell állnunk, és ha nincs más megoldás, akkor fel kell töltenünk a keretet a második csapatból. Bár továbbra is fájóan hiányozni fognak a szurkolóink, akik nagy segítséget jelentenek a számunkra minden hazai mérkőzésen, de tudjuk, hogy lélekben mindig mellettünk vannak, ezért miattuk is mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy hazai pályán megnyerjük ezt a mérkőzést.