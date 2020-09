Derbin domborított az Almás

A hét végén a 2. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei első osztályban.

Jánoshalmi FC–Bácsalmási PVSE 2–5 (0–1)

Jánoshalma, 300 néző. Vezette: Barta (Szűcs, Csöngető).

JFC: Urlauber – Szabó Sz., Balázs (Kiss B., 46.), Stojanovic V. (Vuckovic, 60.), Stojanovic M., Jesic, Harnos, Farkas, Maravic (Andelic, 82.), Babic, Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Bácsalmás: Tóth D. – Hajrulovic, Lipták, Kemény, Plichta, Snyehola (Benkő, 59.), Velez, Sőreg, Bálint (Barth, 84.), Taci (Körmöci, 46.), Rajcsányi (Figura, 88.) Edző: Teslic Igor.

Gól: Jesic a 65., Szabó Sz. a 67., illetve Tacia a 14., Körmöci a 72., Bálint a 74. és a 76., Sőreg a 83. percben.

Sárga lap: Harnos a 30., Stojanovic V. az 52., Farkas a 80., illetve Körmöci a 39., Snyehola a 45., Plichta az 59. percben.

Kiállítva: Nagy D. a 39. percben.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Az első félidőben elveszítettük Nagy Dánielt a védelem tengelyéből, utána megfordítottuk az állást, majd jött egy ivószünet, a mester elmondta, mit kell csinálni, de a fiúk nem tartották be a taktikát. A védelmünk szétesett, teljesen más fokozatban játszott az ellenfelünk. Jó csapat a Bácsalmás, csak gratulálni tudok nekik. Ők most jobban akartak nyerni, mint mi.

Teslic Igor: – Örülünk a győzelemnek, igaz, megnehezítettük magunknak. Az elején megszereztük a vezetést, majd az ellenfélből kiállítottak egy játékost, de nem tudtuk kihasználni az emberelőnyt. A Jánoshalma lendületesen kezdte a második félidőt és megfordította a mérkőzést. Bosszant, hogy rögzített szituációkból, mert azokra készültünk. Volt egy ivószünet, utána össze tudtam rántani a csapatot, így sikerült még három gólt rúgnunk. Elégedett vagyok.

Kalocsai FC–Tiszakécskei LC II. 7–0 (1–0)

Kalocsa, 250 néző. Vezette: Allaga (Szabó G., Bányai).

Kalocsa: Varga S. – Rideg, Knap (Tóth L., 55.), Dostyicza, Follárdt, Sümegi (Farkas, 51.), Vuits (Kohány, 79.), Szabó V., Nasz (Pandúr, 72.), Lakatos-Lengyel, Nébl. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Tiszakécske II.: Antal – Dóka Á., Ország, Dóka D., Steklács, Káli, Tóth-Molnár (László, 63.), Tóth K. (Pomozi, 46.), Hoffmann, Szabó Á., Holecz. Edző: Bagi Gábor.

Gól: Follrádt a 4., a 85. és a 88., Nébl az 59. és a 78., Farkas a 70., Dostyicza a 83. percben.

Sárga lap: Tóth L. a 72., illetve Dóka Á. a 37., Hoffmann a 46. percben.

Kohány Balázs: – Igazából nagyon készültünk az első hazai mérkőzésre, azt gondolom, hogy a bácsalmási diadalunk után újabb fontos győzelmet szereztünk. Az első félidőben akadozott a játék, rengeteg helyzetet kihagytunk, ami pozitívum, hogy sokszor a védelem mögé tudtunk kerülni, viszont miután megszereztük a második és a harmadik gólunkat, utána szinte egy örömjáték volt. Sikerült kiszolgálni a közönségünket, és egy régen látott, nagyarányú győzelmet arattunk. Nyilván ezt a győzelmet a helyén kell kezelni, tudom, hogy a Tiszakécske gárdájából hiányzott néhány játékos, gratulálok a csapatomnak, és a Tiszakécskének további sok sikert kívá­nok.

Bagi Gábor: – Vannak hálás és hálátlan feladatok, ez most igazán hálátlan. Látom a hibáinkat, látom azt , hogy hol tartunk, ma egy kicsit a társaság lelkileg összetört. Kevesen is vagyunk és a meghatározó játékosok ma hiányoztak, ilyenkor több hibát követünk el. Ma látszott, hogy a Kalocsa egy nagyon jó csapat, nagyon szép és nagyon hatékony focit játszanak, és mi ma ahhoz asszisztáltunk, hogy nagyarányú győzelmet arassanak. De remélem, ez csak pillanatnyi kisiklás. Azt hiszem, a Kalocsa a bajnoki címért fog majd küzdeni, mert megérdemli.

Kiskőrösi LC–Kerekegyházi SE 3–0 (3–0)

Kiskőrös, 300 néző. V.: Szűcs (Lichtenberger, Korsós).

KLC: Ámánn (Tóth, 76.) – Rácz (Filus, 67.), Mihály, Pintyi, Hajnal, Simon (Ámin, 63.), Salami, Dunai (Tóth, 80.), Madácsi, Nagy A. (Mokrickij, 83.), Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Kerekegyházi SE: Kormos – Kapus, Fekete (Malecz, 55.), Kis R. (Kunsági, 65.), Szőke, Horváth (Bashiri, 55.), Treiber, Gáspár (Supka, 30.), Király (Nagy F., 30.), Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

GÓL: Rácz a 3. és a 7., Dunai a 28. percben.

Miskovicz Bálint: – Nagyszerű mérkőzést játszottunk a Kerekegyházával. A csapatom mindent megtett azért, hogy otthon tartsa a három pontot. Hiányérzetem van, mert nagyobb arányú győzelem is lehetett volna, ha egy kicsit jobban koncentrálunk a jó erőben lévő vendégek ellen. Továb­bi sok sikert kívánok nekik, a csapatomnak pedig gratulálok.

Komonyi Gábor: – Rosszul mentünk bele a mérkőzésbe. Megbeszéltük, hogy figyelni kell az elején, erre a 7. percre már két gólt kaptunk. Érződött, hogy fásultak, nyomottak voltunk, nemcsak a meleg miatt, hanem a sorozatterhelés miatt is. Nem tudtuk megtartani a labdát, érződött a bizonytalanság. A harmadik gól után lélekben is feladtuk. A második félidő alapján rászolgáltunk volna a döntetlenre, de az akkor már kevés volt. Megérdemelten nyert a Kiskőrös, gratulálunk nekik.

Lajosmizsei VLC–Soltvadkerti TE 0–0

Lajosmizse, 140 néző. V.: Nagy A. (Váczi, Borbényi).

Lajosmizse: Házi – Orlov, Fekete A., Kenderes (Treiber, 46.), Palotai, Borsos (Bán, 13.), Halasi (Kovács J., 57.), Kiss L., Malik, Rapi, Juhász (Rigó, 82.). Játékos-edző: Árva Zsolt.

Soltvadkert: Eifert – Rózsa, Tóth Á. (Simon, 91.), Frei, Radics, Pekker, Gililch, Viola (Szarka, 59.), Szalai (Fejes, 84.), Rimár, Kővári (Lévai, 90.).

Sárga lap: Kenderes a 19., Fekete a 68., illetve Tóth Á. a 32., Szalai a 80., Rózsa a 86. percben.

Kiállítva: Árva a 91., Kiss L. a 92. percben.

Árva Zsolt: – Szerettünk volna hazai pályán három pontot szerezni, de ezen a találkozón végig inkább a mezőnyben zajlott a játék. Az első játékrész végén lett volna alkalmunk megszerezni a vezetést, ha azt a ziccert gólra váltjuk, talán sikerült volna elérnünk a célunkat, de rúgott gól nélkül nem lehet pontokat szerezni.

Marton István: – Alacsony színvonalú mérkőzésen, harcos játékkal sikerült egy pontot szereznünk. Szerettünk volna javítani a múlt heti nagy vereségünk után, sajnos nem sikerült, de ennek az egy pontnak is örülni kell.

Szabadszállási SE–Akasztó FC 3–1 (1–0)

Szabadszállás, 250 néző. Vezet­te: Rabi József (Kocsis, Szabó L.).

Szabadszállás: Nagy R. – Pandur, Gavula (Bajusz, 63.), Varga M., Kotliár (Horváth B., 75.), Hegedűs, Máruska (Boldizsár, 75.), Golovics (Márkus, 82.), Gáspár, Kiss Sz. (Zsíros M., 82.), Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

Akasztó: Németh Zs. – Bányai, Tratter (Font, 72.), Kerekes (Csoba, 57.), Szabó Zs. (Vincze, 80.), Juhász, Németh T., Geiger (Vincze, 57.), Bánszki, Dobosi, Márki. Edző: Holczimmer Tamás.

Gól: Gavula a 29. és az 53., Máruska az 52., illetve Juhász a 93. percben.

Sárga lap: Varga a 42., Gavula a 49., Bajusz a 75., illetve Márki a 28., Juhász a 41. percben.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Örülök a megszerzett három pontnak, a győzelmünk értékét növeli, hogy egy szervezett, jó csapatot sikerült legyőznünk. Az első harminc percben kiegyenlített játék folyt a pályán. A vendégcsapatot megtörni igazán a második félidő legelején sikerült. Ma is sok helyzetet kidolgoztunk, de ma is sok helyzetet ki is hagytunk. Remélem, a srácok azzal a hátsó gondolattal hagyták ki a ziccereket, hogy majd Félegyházán sikerül minél többet, de legalábbis a győzelemhez eleget értékesíteniük belőlük.

Holczimmer Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, az első harminc percben akár a vezetést is megszerezhettük volna, akkoriban volt kihagyott ziccerük és a kapufát is eltaláltuk. Ha legalább a kapufa bemegy, más lett volna a mérkőzés képe. Aztán a második játékrészben alig jöttünk ki a pályára, már el is dőlt a meccs. Akkor lélekben összeomlott a csapat. Sajnálom a játékosaimat, hiszen főleg az első félidőben sokat tettek azért, hogy jobb eredményt érjünk el ennél a vereségnél.

Kiskunhalasi FC–Kiskunfélegyháza 0–3 (0–1)

Kiskunhalas, 180 néző. V.: Bosnyák (Borbényi, Csákó).

Kiskunhalas: Lengyel P. – Fenyvesi (Pocsai, 66.), Peic (Tóth I., 66.), Tóth Á., Honfi B. (Miskei, 69.), Döbrentei (Fodor), Ács, Honfi D., Agócs, Dordevic, Gyenizse B. (Sutka, 82.) Edző: Agócs Zoltán.

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Valkai, Oroszi D. (Tököli, 59.), Nagy V., Szabó D. (Magony, 74.), Huszka, Tóth I. (Bálint, 59.), Palásti (Ábel, 74.), Nagy D. (Makai, 70.). Edző: Némedi Norbert :

Gól: Palásti a 28., Nagy V. az 58., Tököli a 81. percben.

Sárga lap: Fodor a 86., illetve Szabó D. a 31., Tóth I. a 46. percben.

Agócs Zoltán: – Három tétmérkőzést játszottunk eddig, ezekből látszik: a legnagyobb problémánk az, hogy még nem találtunk be egyik ellenfél hálójába sem. A védekezés egyelőre nagy erőket emészt fel, az előre játékunk sok kívánnivalót hagy maga után. A jobb csapat nyert. Csak három olyan játékosunk van, akinek van megye egyes tapasztalata, tanuljuk a játékot. A srácok hozzáállása jó, pillanatnyilag ennyire futja.

Némedi Norbert: – Nem sikerült jól a rajtunk – persze minden meccset nem lehet megnyerni –, ráadásul a közelmúltban a Kiskunhalas nemegyszer megtréfált bennünket, így nehéz meccsre készültünk, és nem is volt könnyű. Szervezett volt a hazai csapat, ám mivel a kapu előtt mi több helyzetet dolgoztunk ki – amelyekből hármat sikerült berúgni –, a mai mérkőzésen ekkora volt a különbség a két csapat között.

Kecel–Harta 3–3 (1–0)

Kecel, 150 néző. V.: Tóth Cs. (Baranyi, Juhász).

Kecel FC: Gernel – Nna Nna (Patai G., 69.), Patai B., László (Doszpod, 62.), Bajnok, Sibalin, Torma, Sendula J., Csáki, Herczeg, Blezsák (Varga, 46.). Edző: Kis Péter.

Harta: Pölöskei – Kővári, Oroszi, Hamar (Sztakó, 89.), Ivanics, Farkas (Danó, 78.), Grecu, Marte (Rideg, 60.), Nagy, Kovács (Knodel, 69.), Szalánczki. Edző: Sümegi József.

GÓL: Sibalin a 45., Varga a 47. és az 56, ill. Szalánczki a 73. és a 79., Oroszi a 77. percben.

Sárga lap: Herczeg a 72., Patai G. a 84., illetve Kővári a 33., Grecu a 71., Ivanics a 90. percben.

Kis Péter: – A hetvenedik percben három–nullra vezettünk, ezenfelül számtalan helyzetet hagytunk ki, szórakoztunk el. Három pontrúgásból kaptunk három gólt, amivel egyenlített az ellenfél. Tudomásul kell vennünk, hogy nem hetven, hanem kilencven percig tart a mérkőzés.

Sümegi József: – Taktikus első félidő után a 45. percben adtunk az ellenfélnek egy gólpasszt, majd még ki sem jöttünk az öltözőből, egy másodikat. A vége lehetett volna akár kivégzés is, annyi lehetősége volt az ellenfélnek. Végül találtunk egy gólt és onnantól kezdve, az utolsó fél órában, óriásit küzdött a csapatom és visszahozta a sírból a meccset. Ehhez kellett a Kecel kiengedése is. Úgy gondolom, igazságos döntetlen szüle­tett.