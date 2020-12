Az idei utolsó fellépésére készül a KTE

Az utolsó idei mérkőzését vívja meg a KTE-HUFBAU a hétvégén, a Budapest Honvéd MFA II. vendégeként vasárnap, az NB III. Közép csoportjában. A mérkőzés előtt a csapat vezetőedzőjével, Gombos Zsolttal beszélgettünk.

– A múlt heti, hazai, FTC II. ellen aratott győzelem után, közvetlenül a mérkőzés után azt nyilatkozta, hogy minden győzelem kedves egy edző szívének, de ez most a kedvence. Azóta eltelt néhány nap, még mindig így van vele, vagy már beállt a sorba a Fradi elleni győzelem az emlékezet vitrinjében a többi siker mellé?

– Bár a lefújás után, a meccs hevében nyilatkoztam ezt, de egyelőre még mindig ez a kedvenc győzelmem. Olyannyira, hogy még mindig, tehát utólag is nagyon sajnálom, hogy nem lehetek jelen a szurkolóink, nem csak azért, mert színvonalas, jó meccset nyertünk meg, hanem mert tényleg ez volt az a mérkőzés, amikor játszottunk is, küzdöttünk is, illetve az egész csapat nagyon szervezett volt, és makulátlanul betartották a srácok az előzőleg megbeszélteket. Több jó egyéni teljesítmény is volt a találkozón. Ebben a mezőnyben egyébként nem csak a rangadókon, hanem egyik mérkőzésem sem elég csak az átlagot, vagy akár átlag alatti teljesítményt hozni, mert azzal soha nem fogunk pontokat szerezni, hanem lehetőleg minél több átlag feletti egyéni teljesítmény kell, márpedig ezen a mérkőzésen sok ilyen volt, sőt, ki merem jelenteni, hogy átlag alatt senki nem játszott. Mindenki hozta a tőle elvárható produktumot, sőt, annál többet is letett az asztalra. Ez a győzelem tehát ezért ennyire értékes, no meg azért is, mert ez a Ferencváros II. – akárcsak egyébként a többi NB I.-es fiókcsapat -, egyre erősebb, egyre komolyabb játékerőt képvisel. Ráadásul a második csapatok jó teljesítménye egyre inkább nem az NB I.-es visszajátszókon múlik. Máté Csabát, az FTC Ii. vezetőedzőjét is nagyszerű szakembernek tartom, meg is látszik a keze munkája a csapatán.

Ki tudna-e emelni valakit egy ilyen meccsen, amelyen – amint mondja – mindenki átlag fölötti teljesítményt nyújtott?

– A lefújás után kiemeltem a Puskás Zoltánt, és ehhez most is tartom magam. Ő ugyanis egy komoly sérülés után, nagyon hosszadalmas és kemény munka után tudott visszatérni a pályára. Igazi profi gondolkodású játékos, aki egy sérülésből azért tudott máris visszatérni, mert mindent elkövetett a javulás érdekében. Nagyon sokat szenvedett ebben a közel egy évben, de rengeteget dolgozott is, hihetetlen sok munkát belerakott a felgyógyulásba. Azért örültem a vasárnapi teljesítményének, mert igazi vezére volt a csapatnak, és szenzációsan játszott az első meccsén, amikor hosszú idő után újra kezdőként állt be. De nagyszerűen játszott a Constantinescu, vagy a Tóth Dani, vagy a Jakab Dávid középen, de itt tulajdonképpen felsorolhatnám az egész csapatot.

– Nehézségek voltak bőven a Fradi kettő elleni meccs előtt, hiszen alig volt már cserelehetőség.

– Ezt így nem jelenteném ki, hiszen a szokásos, a kezdőt alkotó felnőtt játékosok mellett vannak fiataljaink is, és a fiatalok is azért vannak itt, hogy játsszanak, hogy beépüljenek a csapatba. Egy akadémiai csapatnál, ahol akadémiai képzés van, nem is lehet más a cél, mint hogy minél több saját nevelésű játékost építsen be a felnőtt keretébe. És szerencsére vannak is nálunk olyan fiatalok, akik képesek átvenni a staféta botot – ezt az első osztályú Kisvárda elleni Magyar Kupa mérőzésen, amelyen remekül helytálltak bizonyították is -, persze a felnőttek közé beépülés azért könnyebben menne abban az esetben, ha nem lenne rajtunk ekkora nyomás, ha nem ilyen nagy a tét, nevezetesen, hogy szeretnénk bajnokságot nyerni. Ilyen helyzetben azért nehezebb és kockázatosabb a fiatalokhoz nyúlni, de ezt megtesszük, megtettük már korábban is, és amikor csak lehet, a jövőben is kapnak minél több lehetőséget.

– A Honvéd elleni meccse lőtt mi a helyzet a keret háza táján? Továbbra is szűkében vannak a bevethető felnőtteknek?

– A Honvéd elleni keretünk egy kicsit már bővebb lesz, mint a Fradi elleni, hiszen lesznek olyanok, akik betegségből fölgyógyultak, más kérdés, hogy ők azért nincsenek száz százalékos állapotban. Hivatkoznék ismét a Puskás példájára, ő sem volt száz százalékos állapotban a Fradi elleni meccs előtt sem, és most hét közben is kíméltük, tehát nem a szokásos edzésmunkát végezte. Nyolcvan percet játszott a Fradi ellen, és az izomzata komoly terhelést kapott, és nagyon nem szeretnénk, ha megsérülne, ráadásul a legutolsó állomásnál. És ezzel nincs egyedül, vannak még tehát játékosok, akik most kevesebbet edzenek, ami nem ideális helyzet, viszont a számunkra sokkal fontosabb az, hogy nem akarunk sérülést okozni feleslegesen a játékosoknak.

– A győzelem a cél?

– Természetesen. Amikor megszereztük az őszi elsőséget, megbeszéltük a rácokkal, hogy ha most elkezdjük ünnepelni magunkat egy résztávon elért részsiker miatt, akkor tévúton járunk Ennek szellemében az elmúlt héten már csakis a Fradi elleni meccs lebegett a szemünk előtt, most pedig a Honvéd elleni meccs legfontosabb, csak arra koncentrálunk, csak addig tekintünk előre. Ezt a mérkőzést is mindenképpen szeretnénk megnyerni, nagyon fontos mérkőzés lesz ez a számunkra, szeretnénk jó szájízzel elbúcsúzni egymástól az ünnepekre, illetve jó szájízt hagyni a szurkolókban, akiknek a hiányát nehezen tudnám körbeírni.

– A téli felkészülési program körvonalazódik?

– Nem is csak körvonalazódik, hanem lényegében már készen van. A fővárosi meccs után egy közös vacsora után mindenki elmehet téli szünetre, és aztán január 12-én kezdjük meg a felkészülést. Már az edzőmeccsek is le vannak kötve. Hét hetes felkészülést tervezünk, hat-hét edzőmérkőzéssel. De az első most a holnapi meccs.

– A fővárosiak nagy örömmel várják a listavezető hírös városiak elleni összecsapást.

– Igazából nálunk csapatról nem lehet beszélni, inkább klubról – jelentette ki Simon Miklós, a Budapest Honvéd MFA II. vezetőedzője. – Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ennek a félévnek az lett a vége, hogy a játékosaink nagy része már az első csapat keretében van. Ez a mi felnőtt programunk, akik ebben részt vettek a nyári felkészülés óta, azoknak tényleg nagyon nagy része már ott van a csapat háza táján, többen be is mutatkoztak azóta. Ez egy nagyon pozitív dolog, és az a tény, hogy emellett meccseket is tudtunk nyerni, az egy plusz öröm a számunkra. Nekünk ezek a mérkőzések – mint az e hétvégi, Kecskemét elleni is – nagyon fontosak a fejlődésünk szempontjából, hiszen nem titok, hogy a bajnokság legjobb csapatával fogunk játszani. Ezek mindig jó értékmérők, úgyhogy nagy örömmel várjuk a mérkőzést.

A mérkőzést vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel vívják, a találkozó ezúttal is zárt kapus lesz.