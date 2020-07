A tradíciót választották az új vezetés jelszavának Lakiteleken

Új vezetéssel, új szakmai stábbal, de ismét a megyei másodosztályú labdarúgó-bajnokság Északi csoportjában vág neki az őszi idénynek a Lakiteleki TE. A klub háza táján beállt változásokról, a célokról a szakmai igazgatóval, Verebélyi Gábor­ral beszélgettünk.

A bajnokság március derekán leállt, de a színfalak mögött zajlott Lakiteleken az élet. Márciusban tisztújítás volt a klubnál. Az előző vezetőség lemondott, és a közgyűlés megválasztotta azt a baráti társaságot, amely felvállalta, hogy a lakiteleki egyesületet a múltjához méltó módon működteti tovább.

Az egyesület elnöke Molnár Arnold lett, az alelnök Dombi Sándor, a szakmai igazgató Verebélyi Gábor, az utánpótlásért felelős igazgató Tóth Sándor, a labdarúgó-szakosztály vezetője maradt Gulyás Imre, aki már több mint harminc éve dolgozik ezen a poszton az egyesületért. A vezetőség tagja még Szabó Zsolt, illetve Kalics József, aki a titkári teen­dőket látja el.

Egy ilyen helyzetben nem kerülhető meg az a kérdés, hogy mik a céljai az egyesületnek. A célkitűzéseket Verebélyi Gábor szakmai igazgató jelölte meg.

– A célokat két részre bontanám. Vannak az utánpótlás-­neveléssel, -gondozással kapcsolatos, illetve vannak a felnőttcsapat versenyeztetése terén kitűzött célok. Ha a két cél fontosságát százalékban kellene kifejeznem, azt mondanám, hogy a prioritások terén hatvan százalékot élvez az utánpótlás, és negyven százalékot a megyei másodosztályban szereplő felnőttcsapat. Máris aláhúznám, hogy a negyven százalék nem a felnőttcsapat fontosságának a lebecsülése, annál is inkább, mert éppen a felnőttcsapat acélosabbá tételét szolgálja az utánpótlásra fektetett hangsúly.

Komoly szakmai munkát terveznek, és szoros együttműködést a kecskeméti labdarúgó akadémiával. – Az utánpótlás terén nagy hangsúlyt kívánunk fektetni a bozsikos korosztályokra, igyekszünk minőségi, motivált, helyi kötődésű edzőket állítani a csapatok élére, minél színvonalasabbá tenni a képzést. Az utánpótlás-csapatainkat nevezzük a Bozsik-programokba, emellett célunk, hogy megtartsuk a megye kettőben egyébként nem is előírt serdülőcsapatunkat, és hogy az ifjúsági egyletet továbbra is tudjuk szerepeltetni. Mivel grassroot egyesület vagyunk, az utánpótlás terén az az elsődleges cél, hogy minél több gyereket tudjunk bevonni a szakmai munkába, minél többen versenyezzenek nálunk, fiúk, lányok egyaránt, és hogy ők jól érezzék magukat az egyesületünknél. Azokat az ifjú játékosokat is, akik igazi tehetségnek bizonyulnak, átirányítjuk a kecskeméti akadémiára, és onnan majd, ha úgy alakul, visszatérhetnek hozzánk.

Lényegében eddig is működött ez a felállás. Verebélyi Gábor is Kecskeméten dolgozik utánpótlás-szakemberként, ő a KTE Labdarúgó Akadémia U13-as csapatnak a vezetőedzője, egyúttal a legalsó korosztályoknak is ő a szekcióvezetője, így játékosmegfigyelői munkát is végez, amelynek keretében az egyik feladata, hogy a környező településekről az akadémiára áramoltassa a tehetségeket. – Hat olyan gyerek került be Lakitelekről, Szentkirályról, Tiszaugról az akadémiára, akiket mi választottunk ki. A Lakiteleket eddig is szoros kapcsolat fűzte az akadémiához, a RUK-programban (Regionális Utánpótlás Központ) eddig is aktívan részt vettünk. Czéh László volt az, aki kihelyezett edzéseket tartott Lakiteleken. Ezekre a foglalkozásokra helyi, illetve nyárlőrinci, szentkirályi, tiszaalpári, tiszaugi gyerekeket vártunk elsősorban. A jövőben is marad ez a felállás, sőt, hivatalosan is szorosabbra fonjuk a kapcsolatainkat az akadémiával.

A lakiteleki szurkolókat és a riválisokat természetesen az is érdekli, hogy az egyesület zászlóshajója, a felnőttcsapat milyen tervekkel vág neki a következő idénynek. – A felnőttcsapat esetében a bajnoki szereplés terén helyezést nem jelöltünk meg. Természetesen még nem ismerjük a bajnoki kiírást, nem ismerjük az indulók létszámát, de – és ez most a magánvéleményem – nem tartom felelőtlen elvárásnak, hogy a megye kettőben az első hat között végezzünk. A felnőttcsapatot a saját utánpótlásunkból szeretnénk kiegészíteni, egyértelműen arra törekszünk, hogy minél több lakiteleki játékos szerepeljen a felnőttcsapatban. Ennek értelmében alapvető törekvésünk, hogy megtartsuk azt az erős lakiteleki magot, amely eddig is, a közelmúltban képviselte a csapatot, és hogy a felmerülő hiányposztokon a saját ificsapatunkból egészítsük ki a felnőttkeretet. Ez azt is jelenti, hogy igazolást nem tervezünk, illetve annyiban igen, hogy azokat mindenképpen szeretnénk hazacsábítani, akik nálunk nevelkedtek, de különböző okokból elkerültek egyéb településekre futballozni. Vannak korábbi játékosaink többek között Tiszakécskén, Tisza­alpáron, Nyárlőrincen, őket mindenféleképpen várjuk vissza.

A felkészülés időpontjával kapcsolatban elmondta, hogy bár a bajnokság rajtjának a pontos dátuma még nem ismert, mindenképpen szeretnének egy minimum hat-, de jobb esetben nyolchetes felkészülést a hosszúra nyúlt tavaszi kihagyás után. – Az újonnan kinevezett vezetőedzővel, Seres Zsolttal, akinek a munkáját Kovács Jácint segíti, úgy egyeztünk meg, hogy július 15. környékén kezdjük el a szakmai munkát. A csapat a terveink szerint előbb elutazik egy csapatépítő jellegű edzőtáborozásra a Balatonfelvidékre, és aztán kezdődik meg a fel­készülés.

Verebélyi Gábor kifejtette még: fontosnak tartja, hogyha jelszavakban kellene megfogalmazni az új vezetés célkitűzését, akkor az új vezetés filozófiájának a kulcsszava a tradíció. – 1927-ben alakult meg az egyesületünk, tehát hét év múlva ünnepelhetjük meg a centenáriumot. És úgy szeretnénk tovább építeni az egyesületet, hogy méltóképpen tudjuk majd megünnepelni ezt a jeles évfordulót.

A tradíció azonban nem csak a szimbolikus év szemmel tartását jelenti. – A tradíció ugyanakkor a jövőnek is a biztosítéka, a hangsúlyozása egyúttal a jövőképet is magában hordozza. Azt hivatott jelezni, hogy a Lakiteleki TE soraiban mindegyik generáció megtalálja a helyét. Erre jó példa, hogy a jelenlegi vezetésben csupa olyanok vannak, akik játékosként is több évet fociztak az egyesületben. Ezzel jó és követhető példát kívánunk nyújtani a fiataloknak is, hogy a gyerekek lássák, nálunk van út a gyerekcsapatból a serdülőbe, az ifibe, majd a felnőttbe és ezután a nagy létszámot megmozgató öregfiúk csapatába, sőt, mi a felnőtt pályafutás lezárását követően is számítunk mindenkire, nem is csak szurkolóként, hanem akár a vezetésben, vagy akár támogatóként is. Mindenkit szeretne megtartani a lakiteleki család.

A felnőttcsapat tervezett edzőmérkőzései

2020. júl. 18., szombat, 17.30: Lakiteleki TE–Tiszaföldvár

2020. júl. 31., péntek, 18.30: Lakiteleki TE–Tiszaalpár

2020. aug. 8., szombat, 11.00: Lakiteleki TE–Kelen SC

2020. aug. 15., szombat, 17.00: Lakiteleki TE–Helvécia