Több adót érintő jogszabály is változott

Csaknem százan vettek részt azon az adószakmai tájékoztatón, amelynek a megyei iparkamara adott helyszínt a közelmúltban Kecskeméten. Az előadó Szabó Gábor, a NAV Központi Irányítás Dél-alföldi Tájékoztatási Osztály osztályvezetője volt.

A kormány nagy horderejű döntése volt az, hogy bizonyos jövedelmeik után nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak, akik négy vagy több gyermeket nevelnek. A döntés kizárólag a személyi jövedelemadót érintő kedvezmény, minden más kedvezményt megelőz. Hogy milyen jövedelemre alkalmazható?

Szja tv. szerinti bér (tb. ellátás, külföldi munkaviszony, tb. ellátás, álláskeresési járadék stb.) Nem önálló tevékenységből származó jövedelem (például társas vállalkozó díjazása). Egyéni vállalkozó kivétje, átalányadó esetén az átalányjövedelem. Ez vonatkozik őstermelői tevékenységből származó jövedelemre, EP-képviselőre, helyi önkormányzati képviselőre, munkavégzésre irányuló nem ev. minőségben kötött szerződésből származó jövedelemre is. A kedvezmény mértéke = a felsorolt jövedelmek 100 százalékával. Az előadáson egyebek mellett elhangzott az is, hogy léteznek olyan jövedelmek, amelyekre nem alkalmazható a kedvezmény. Ilyen például az osztalék, az ingatlan bérbeadása, a vállalkozói személyijövedelemadó-alap, egyes meghatározott juttatás, béren kívüli juttatás is.

A téma tárgyalása után az előadó kitért a szocho mértékének 2019. július 1-től történő változására. Mint mondta, a jogszabály szerint 2019-ben a szociális hozzájárulás mértéke 17,5 százalékra változott. Szólt arról is, hogy az egészségügyi szolgáltatási járulék mértéke 2020. évtől 7710 Ft/hónap. A rendezvény után pedig az érdeklődők kérdéseire válaszolt.