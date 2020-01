Az Astron cég az idén is megtisztelte a vevőit

Huszonhatodik alkalommal rendezett családi hangulatú találkozót a keceli sportcsarnokban az Astron óragyártó cég. A keceli Városi család tulajdonában lévő vállalkozás meghívására több mint 750 érdeklődő, barát, tisztelő vásárló és üzleti partner vett részt a meghitt hangulatú programon.

A Városi Ferenc alapította vállalkozás 55 éves. Az Astron Kft. legismertebb terméke az Astron óramárka, amely jogvédett magyar óramárka éppen most 25 éves. A kettős születésnapon műsorral kedveskedett a Városi család a közönségnek, majd nyereményhúzásra került sor.

A rendezvény kezdetén a cégalapító, a ma is aktív Városi Ferenc köszöntötte a közönséget. Hangsúlyozta: „a mai este ahhoz a közönséghez szól, akik évtizedek óta segítik a cég fejlődését”.

Felidézte az 1964-es esztendőt, amikor is Kecelre érkezett 18 évesen, és a Császártöltési úton kibérelt egy melléképületet. Egy idős néni adta oda, amelyért 150 forintot fizetett havonta. Megjegyezte: ma azt mondanánk, hogy a kockázat óriási volt, de akkor belül fűtötte a bizonyítási vágy. A kis műhely népszerű lett. A megrendelők vitték a szorgalmas, precíz ember jó hírét. Egy alkalommal Kiskunhalasról kopogtatott valaki a műhely ajtaján: Szia, öcsi, itthon van a főnököd? – kérdezte. Amikor megtudta, hogy a fiatalember az órás, elnézést kért. Majd így folytatta: ő azért jött, mert azt hallotta, hogy van Kecelen egy becsületes órás, aki tisztességesen dolgozik. Ilyen és ehhez hasonló történetek adták az önbizalmat Városi Ferencnek az évtizedek során. „A mai nap Önöket ünnepeljük, nem annyira az 55 éves céget. Ez az 55 év Önök, vásárlók nélkül nem történt volna meg” – mondta Városi Ferenc.

A cég történetét ismertetve arra hívta fel a figyelmet, hogy ma Európában óramárkát építeni, minőségi órát gyártani kockázatos kihívás. A mostani jubileumi ünnep azt mutatja, a 100-150 éves tradícióval rendelkező világmárkák között bizonyított, és megszerezte a vásárlók bizalmát az ASTRON márka. De­cemberben, az ünnepekre készülődve, a Flóra virágkiállításon is rengeteg vásárlója vett órát, akik sorsjegyeket kaptak. Ezek alapján jól látható, kik és honnan vásárolják az Astron cég termékeit. Kecelről, Kalocsáról, Kiskunhalasról, Kiskőrösről, Soltvadkertről, valamint a térség különböző településeiről tisztelték meg a családi vállalkozást. Városi Ferenc kiemelte Bócsát. Mint mondta, itt megduplázódott a vevők száma. Majd köszöntötte Kecel alpolgármesterét, aki kedves szavakkal méltatta az ünnepséget, illetve a Városi család tevékenységét. Forrai Ákos szerint egy mondatban összefoglalható a cég története. „A kitartó munka meghozza a gyümölcsét!” Visszaforgatva az idő kerekét felidézte gyermekkorát. Az első karóráját, ahogy a többi gyerek is, a Városi órástól vásárolta. „Városi Ferenc munkája példaértékű a mai és a jövő generáció előtt is. Ő az az üzletember, aki a változásokat időben ismerte fel, és a kihívásokra jó válaszokat adott. Ennek eredményeként született meg az Astron márka, amely mögött egy családi vállalkozás áll. A szerelés mellett a gyártásra és a forgalmazásra helyezte a Városi család a hangsúlyt, ez pedig hosszú távon megalapozta a piaci pozíciójukat idehaza és külföldön is.” Az alpolgármester után Jánosi Ferenc tolmácsolta a cég finnországi képviselőjének elismerő szavait, illetve Pataky Albertnek, a Magyar Pünkösdi Egyház és az Evangéliumi Szabadegyházak elnökének üdvözletét.

Ezt követően P. Szabó Barnabás sorsolási elnök és Városi Anett közreműködésével megkezdődött a több tucat ajándék kisorsolása. A fődíjat, egy míves állóórát Kürti Dániel kiskunhalasi lakos nyerte lufieső közepette. Mint mondta, 1980 óta folyamatosan vásárolja a Városi-termékeket. Karácsony előtt vett a fiának egy értékes órát, az akkor kapott sorsjeggyel nyerte a fődíjat.