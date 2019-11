A kilincsek kiemelkedő jelentősége

Mint tudjuk, az ördög a részletekben rejlik. Talán sokan nem tartják olyan fontosnak, hogy milyen kilincsek lesznek felszerelve a felújítás során a lakásban, mivel a legtöbben a megfelelő falfesték szín kiválasztásával vannak elfoglalva, vagy azon töprengenek, hogy melyik csempe illene a legjobban a gránit mosogatótálcához a konyhában, de a laminált padló mintázata is elég fejtörést okozhat bizonyos esetben. A kilincsekről sem szabad megfeledkezni, mivel még harmónikusabb összképet hozhatunk létre, hogyha a stílusa megegyezik például az adott helyiség bútorzatával. Tegyük fel, hogy modern stílusú hálószobát álmodtunk meg, amiben a minimalista dizájn dominál és a szögletes formavilág mellett tettük le a voksunkat. Ebben az esetben nem túl előnyös választás például egy antik, bronzozott, rézkilincset beszereltetni a hálószoba ajtajába. Meglehet, hogy a színvilág egyező lesz, ám maga a stílus már nem és ez jelentősen rontani fog az összhatáson, amit talán csak akkor veszünk majd észre, amikor már minden a helyére került, ezért fontos, mindent előre megtervezni. Ezért szeretnek sokan belsőépítészt, dizájnert alkalmazni, mert egy jó szakembernek semmi sem kerüli el a figyelmét. Ha nem szeretnénk másra bízni a dolgot, akkor mi magunk is kiválaszthatjuk a tökéletes kilincseket és erre kiváló lehetőséget kínál a kilincs.hu kínálata, ahol nem csak esztétikus, de minőségi darabokat találunk. Célszerű egy ugyanazon modellt felszerelni a lakás minden részére az ízléses összkép érdekében. A Hoppe, Stricto, Limpo és Neptune márkák egyaránt a prémium minőséget képviselik, amik kiváló dizájnnal rendelkeznek. Garantáltan gazdagítani fogják annak a helyiségnek az arculatát, ahová beszerelésre kerülnek. Természetesen nem csak a formavilág változhat, hanem a színek és az anyaghasználat is. Ennek tekintetében mindenki megtalálhatja azt a változatot, amely megfelel az ízlésének. A patinás, réz kilincsek valódi különlegességnek számítanak és a régi időket elevenítik meg. A fényes, rozsdamentes kivitel mindig nagyon keresett és soha nem fog kimenni a divatból. Elegáns egyszerűségével ragyogó dísze lesz a lakásnak. A négyzetes formavilággal rendelkező kilincsek a modern kor igényeit hivatottak kielégíteni. Hogyha kellő figyelmet fordítunk a nyílászárók stílusára és ezen belül is a kilincsekre a belső dizájn kialakítása során, akkor minden bizonnyal elégedettek leszünk a végeredménnyel. A gazdag kínálatnak hála, nem csak a beltéri ajtók kilincsei között válogathatunk, hanem lehetőség nyílik az ablakokhoz és a bejárati ajtóhoz is kiválasztani a tökéletes modellt.