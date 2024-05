8 órától az önkormányzat csettegője a város utcáit járva hívogat majd mindenkit a rendezvényre.

10 órakor Haszilló Ferenc polgármester és Fekete Szabolcs plébános köszönti a megjelenteket, valamint az atya megáldja a gépeket, használóikat és a jelenlévőket.

Erre az időre a városközpontban már felsorakoznak a veterán autók, motorok és más járművek, melyek a nap folyamán kiállítás keretében megtekinthetők, majd 17 órakor tiszteletkörrel búcsúznak a várostól. Ennek útvonala: a Rákóczi Ferenc utca – Pintér Művek – Arany János u. –Vasút utca – körforgalom.

A kiállítást gépindítások is színesítik, és az érdeklődők a Hatvani Motorgyűjtemény jóvoltából oldalkocsis motoroztatáson vehetnek részt. A motorgyűjtemény a nap folyamán ingyenesen látogatható.

A helyszínen a gyermeknap keretében ingyenesen ugrálóvárazhatnak, körhintázhatnak a gyerekek, állatsimogatóban állatokkal barátkozhatnak, valamint részt vehetnek a Varázserdő és az óvónők játszóháza programjain.

Érkezik Kecskemétről a művelődési ház kiállítótermébe a TGV 2000 Vasútmodellező Klub a vasútmodell-terepasztalaival, melyek minden alkalommal nagy sikert aratnak.

A Kiskőrösi Dutra Baráti Kör Ikarus 256 busza délelőtt a Pintér Művek Haditechnikai Parkba, délután pedig a Hatvani Motorgyűjteménybe és a Lovastanyára szállít utasokat, akik regisztráció útján ennek a programnak ingyenesen lehetnek részesei.

Mindig nagy sikert arat a tűzoltók habpartija, melynek alkalmával a gyerekek a tűzoltófecskendőn keresztül érkező méteres habban lubickolhatnak, de sisak- és ruhapróba is lesz a tűzoltóautó körül.

Az iskola udvarán 13 órától az Allbringa kerékpárszerviz kerékpáros délutánja zajlik majd kerékpáros versenyekkel, elektromos robogó és E-Bike kiállítással, teszttel. Lehetőséget kínálnak elektromos robogók, pedelec kerékpárok, roller kipróbálására.

A Városi Múzeum fő programja a süteményverseny, melyre 9-11 óra között lehet süteményt hozni, regisztrálni. Eredményhirdetése 15 órakor lesz múzeum udvarán. 10 órától itt is programokkal várják a családokat: lesz íjászat és jurtabemutató, a nap folyamán többször is lepényevő-verseny, és ráadásnak a múzeum kiállításai is megtekinthetők.

A 17 órai jármű-tiszteletkör után 19 órakor a Takáts Tamás Blues Band műsorával zárul a nap.

A rendezvény területére vendéglátósok és árusok is érkeznek, így az egész napot érdemes Kecelen tölteni.

Veterán járművek jelentkezése, információ: tel. 20/96-56-888

Részletes program: http://kecel.hu/hirek/retro-junialis