A Hungarikum Kollégiumot a közelmúltban második alkalommal rendezték meg, amelyen ismét szép számmal gyűltek össze a hallgatók. A kollégiumi programok keretében megtekinthették a Kölcsey-házban a Kecskemét-Nagybánya Festőiskola alkotótáborának kiállítását, majd ismerkedő beszélgetést tartottak, amelyen Antal Andrea, a Hungarikum Főosztály főosztályvezetője is részt vett.

Előadást tartott többek között Foltányi Árpád, aki az élelmiszer-hungarikumokat ismertette a jelenlévőkkel. Őt követte Dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktár Bizottság tagja, aki a vármegye értékeit mutatta be a hallgatóknak. A színvonalas előadásokat Yunus Emre szoboravató ünnepsége követte, ahol a Török Nagy Nemzetgyűlés volt elnöke díszvendégként volt jelen, az ünnepséget követően a Kölcsey-házban előadást is tartott a hallgatóknak.

A kollégiumi hétvége utolsó napjára a Hungarikum Kollégium résztvevői meghívást kaptak Kecskemétre a XIX. Helyi Termék Ünnep – Hungarikum Fesztiválra. A közös program utolsó állomása a „tündérpalota” névvel is illetett kecskeméti városháza volt, ahol a helytörténeti kiállítás mellett egy időszakos tárlatot is megtekinthettek a levéltárban, amely csak ebből az alkalomból nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Emellett betekintést kaptak a városháza gyönyörűen kidolgozott dísztermébe, és a harangjáték működésébe is. Ezt követően a város főterén sétálva mindenki belemerülhetett Bács-Kiskun vármegye értékei és a hungarikumok világába.