Korszakos jelentőségű esemény helyszíne volt péntek délelőtt az új Kalocsa-Paks Duna-híd kalocsai hídfője, ahol Orbán Viktor miniszterelnök ünnepélyes keretek között a két oldal országgyűlési képviselőjével, valamint Kalocsa és Paks polgármesterével közösen adta át a Duna magyarországi szakaszának 20. átkelőjét. A hidat Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek szentelte fel.

Fotó: Bús Csaba

Aláírták az M9-es gyorsforgalmi út 51-es (Dusnok) és 53-as (Tompa) számú főút közötti szakaszának tervezésére szóló szerződést szerda délután a nemesnádudvari községházán. Az új szakasz, tehermentesítve az M0-t, közvetlen kapcsolatot biztosít majd a Duna–Tisza köze és a Dunántúl térségei között. A 60 kilométernyi út a tervek szerint egy 2x2 sávos leállósáv nélküli autóút, és mintegy nyolc darab különböző szintű csomópontot foglal magába.

Barna Zsolt rendőr őrnagy egy halasi iskolában fogott el egy rablót a napokban.

A vármegyei Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Plusz pályázatán elnyert 178 millió forint támogatásnak köszönhetően tovább folytatódott a belterületi úthálózat fejlesztése Tasson. A beruházás keretében hét utca kapott új aszfaltburkolatot. A projekt ünnepélyes átadását csütörtökön tartották meg.

Kunbaracs már az első alkalommal, még a Covid-járvány idején kapcsolódott be a Nemzeti Művelődési Intézet által meghirdetett ASzakkör sorozatba. Azóta eltelt három év és a lelkes amatőrökből egy kis közösség kovácsolódott.

A Kecskeméti Járásbíróság 4 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte azt a 34 éves temetői rablót, akivel szemben rablás miatt emelt vádat a Kecskeméti Járási Ügyészség. Társa még súlyosabb, 6 év 6 hónap börtönt kapott – közölte a Kecskeméti Törvényszék Sajtóosztálya.

A májusi eső aranyat ér, még akkor is, ha az áthúzódik júniusra. Évek óta aszályra panaszkodnak a szőlősgazdák, most azonban úgy tűnik, hogy elegendő eső áztatta a talajt. Jól fejlődik a szőlő, így az Irsai Olivér is.

A hét négy napján több mint 3000 diákot vár a kecskeméti repülőbázis az Iskolások hete programsorozatára. A 2016 óta hatodik alkalommal megrendezett különleges nyílt héten az általános iskolástól a főiskolás korosztályig bármely regisztrált fiatal betekintést nyerhet a repülőbázis és a honvédség életébe – mondta el Tóth Róbert százados, protokoll tiszt, az Iskolák hete csütörtöki sajtónyilvános napján, hozzátéve, hogy keddtől péntekig napi mintegy 800 diák keresi fel a rendezvényt.