A kirándulók és az infrastruktúra védelmében a Gemenc Zrt. 2024. június 7-étől teljesen szünetelteti a menetrend szerinti vonatközlekedést az erdei vasúton. A vadállomány még nincs veszélyben, de a szakemberek megkezdték a vadmentő dombok takarmánnyal való feltöltését. Az erdőgazdaság tájékoztatja a természetjárókat, hogy a túraútvonalak jelentős része sem használható.

Árad a Duna

Fotó: Gemenc Zrt.

A magas vízállás és az elmúlt napok csapadékos időjárása miatt a gemenci erdei utak és a kijelölt túraútvonalak egyes szakaszai is járhatatlanná váltak. Jelenleg megközelíthetetlen a Pörbölyi Titán, hazánk legnagyobb, 12 méteres törzskerületű fája, valamint az Országos Kékkör Lassi-Pörböly-Baja-Dunafürdő közötti szakasza is járhatatlan.

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága és a Gemenc Zrt. rendelkezései alapján a Gemenci erdő egész területén tilos a csoportos és egyéni vízitúrák indítása. A 2024. június 8-ára az erdőgazdaság pörbölyi Ökoturisztikai Központja által meghirdetett kenutúra és a nemzeti park előre bejelentkezett csoportjai számára szervezett vízitúra is elmarad. Az árhullám elvonulásáig az Ökoturisztikai Központban szüneteltetik a túrahajó kölcsönzést is. A Gemenc Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy a tiltást azért vezették be, mert a dunai mellékágakon az erős áramlás és a nagy mennyiségű uszadékfa jelentősen veszélyeztetik a vízen lévőket, valamint a menekülő vadállományt.