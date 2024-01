Áruterítő, áruszállító

A szállítás, fuvarozás álláskategória alatt az egyik leggyakrabban előforduló lehetőségnek az áruszállítói munkakör számít. Így van ez a HatvanAllas.hu esetében is, amelynek kínálatában több alkalommal is volt már példa a munkakör megjelenésére: https://hatvanallas.hu/allasok/szallitas-fuvarozas.

Az áruterítők több fontos feladatot is ellátnak, munkakörük nem csupán magából a kiszállításból áll. Rendszerint részt vesznek a raktári munkában, valamint segítik a gépjárműre történő fel- és lepakolást is. Emellett a kiszállítások alkalmával különböző adminisztrációs és dokumentumkezelési kötelességeik is vannak: aláíratják a szállítóleveleket és más fuvarozói papírokat, vezetik a fuvarleveleket. Sőt, sok esetben a fizettetést ugyancsak az áruszállítók bonyolítják le.

Mindemellett rendszeresen kapcsolatot tartanak a megbízóikkal és az ügyfelekkel egyaránt, amelynek során egyeztetik a kiszállítások idejét és módját. Nem utolsósorban pedig gondoskodniuk kell a munkaeszközük, vagyis a gépjárművük tisztaságáról és karbantartásáról.

Futár

Hatvan és környéke vonatkozásában a különböző futár állások sem ritkák. Ezek egyik példája a csomagfutár munkakör, amely egy meglehetősen pörgős és dinamikus hétköznapokkal járó pozíció. A csomagfutárok a napjukat általában az adott cég depójában kezdik, ahol átveszik a csomagokat és bepakolják a gépjárműveikbe. Ezt követően megtervezik az útvonalaikat, illetve egyeztetnek a kiszállítások címzettjeivel.

Ezután túra-szerűen teljesítik a kiszállításokat, illetve lebonyolítják a fizettetéseket, ha az szükséges. Munkájuk során ők is elvégzik a szállítási dokumentumokkal kapcsolatos adminisztratív teendőiket, továbbá kezelik a számlákat és egyéb szállítási igazolásokat. A szállítások alkalmával több váratlan nehézség is adódhat (pl. címzési hiba, forgalmi dugó stb.), amelyek kezelése szintén a futár feladata. Ahogy feladata bizonyos ügyfélkapcsolati teendők ellátása is, beleértve például az ügyfelekkel való kommunikációt és a tájékoztatásukat.

Tehergépjármű vezető

Tehergépjármű pozíció betöltésére ugyancsak adódhat lehetőség a hatvani és a környékbeli vállalatoknál. A feladatkör ez esetben is áruszállítói tevékenységekből tevődik össze, azonban a gépjármű típusából adódóan az ilyen állások kapcsán más követelményekkel kell számolni.

Amíg ugyanis az áruterítői és futár munkakörök jellemzően B kategóriás vezetői engedély birtokában is betölthetőek, addig a tehergépjármű vezető pozíciókhoz többek között C+E kategóriás jogosítvány, GKI kártya és digitális tachográf kártya (sofőrkártya) is szükséges. Jellemző továbbá, hogy ezen pozíciók olykor nem csak belföldi, hanem nemzetközi fuvarozói tevékenységeket is magukban foglalnak.