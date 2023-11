Betanított munkák Budapesten

A betanított álláslehetőségek között meglehetősen gyakran lehet találkozni raktáros pozíciókkal. Így van ez a BudapestAllas.hu esetében is, amely kínálatában éppen a napokban jelent meg egy ilyen jellegű hirdetés, méghozzá egy játék nagykereskedelemmel foglalkozó cég révén. A betanított raktárosi munkakörök általában főként pakolós és anyagmozgatói tevékenységeket foglalnak magukban. Emellett pedig fontos feladata lehet még a munkakör betöltőinek a rendelések összekészítése, a beérkező áruk átvétele, valamint az általános raktári rend és tisztaság fenntartása is.

Hasonlóan gyakori betanított lehetőségnek számítanak a BudapestAllas.hu weboldalán a csomagolói állások is. Egy ilyen pozíció kapcsán a rutinfeladatokat a gépi/kézi csomagolás, címkézés és fóliázás jelenti. Emellett gyakran az áruk összekészítése, a minőség-ellenőrzés, illetve a munkaterület takarítása is részét képezi a feladatkörnek.

A betanított állások kapcsán mindenképpen érdemes a különböző segédmunkákat is számításba venni. Segédmunkásokat ugyanis megannyi területen szoktak alkalmazni Budapesten, beleértve többek között az építőipart, a gyártás és termelést, a mezőgazdaságot, vagy akár a raktározást és logisztikát. A feladatok általában gyorsan megtanulhatóak, és jellemzően olyan tevékenységekből állnak, mint például a szakemberek közvetlen segítése, a szerszámok rendszerezése, anyagmozgatás, takarítás, illetve az egyszerűbb gépek kezelése.

Végezetül pedig a tipikus gyári operátor munka sem maradhat ki a sorból. Ilyen jellegű munkákkal kifejezetten gyakran lehet találkozni Budapesten, akár a BudapestAllas.hu felületén is: https://budapestallas.hu/allasok/betanitott-fizikai-munka. Az operátori állások előre betanított, jól dokumentált összeszerelői, gépkezelői feladatokkal járnak, gyári környezetben. Emellett a munkakör olykor minőségellenőrzési, illetve kisebb adminisztrációs tevékenységeket is magában foglal.

Előnyök és hátrányok, amelyekre a betanított munkák kapcsán számíthatsz

A betanított munkák egyik legnagyobb előnye egyértelműen az, hogy alacsony belépési feltételek mellett kínálnak gyors elhelyezkedési lehetőséget. Ez pedig egyaránt kedvező azoknak, akik nem rendelkeznek semmilyen képesítéssel és tapasztalattal, valamint akik egyfajta ideiglenes megoldásként mielőbb munkába állnának. Pozitívum emellett a stabilitás is, hisz a betanított munkákat gyakran biztos hátterű cégek kínálják, amelyek akár a munkavállalóik fejlesztésébe is hajlandóak invesztálni. Így pedig a dolgozók a tapasztalat mellett szakmai tudást is elsajátíthatnak, ami rendkívül hasznos lehet a későbbi karrierépítés tekintetében.

Ezzel szemben persze ott az érem másik oldala is, például a kedvezőtlen bérezés. A betanított pozíciók ugyanis természetszerűen alacsonyabb fizetéseket kínálnak, mint a szakképzettséget és végzettséget igénylő munkakörök. Hátrány továbbá a munka jellege is, hisz sokszor monoton, vagy éppen fizikailag megterhelő feladatokkal kell számolni. A jellemzően többműszakos munkavégzés is szintén egy olyan szempont, ami nehézségeket okozhat sokak számára. Végezetül pedig az előrelépési esélyek hiánya is lehangoló tud lenni, tanácsos tehát a továbbképzési, fejlődési lehetőségeket keresnie a munka mellett azoknak, akik nagyobb ambíciókkal rendelkeznek.