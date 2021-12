A megváltozott kisvállalkozói igényekre a bankok is reagáltak, a Budapest Bank például felgyorsította a POS terminálok forgalmazását, és több felhasználóbarát fejlesztéssel is előállt. A kisvállalkozói számlával rendelkező ügyfeleik a kereskedői online portálon könnyen lekérdezhetik a bankkártyás tranzakciók forgalmát, amelyekből különböző elemzések, idősoros bontások és kimutatások is elkészíthetők.