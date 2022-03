Minden vendég számára az első benyomást az előszoba adja. Megmutatja az ott lakók lakberendezési stílusát és ízlését. Természetesen nemcsak a stílus fontos a berendezés során, hanem a funkcionalitás is. Ezalatt azt értjük, hogy mindenképpen gondoskodni kell a megfelelő mennyiségű tárolóhelyről, ugyanis a kabátok, a ruhák és a lábbelik elhelyezésére alkalmasnak kell lennie a helyiségnek. Például a kabátok elhelyezésére kiválóan alkalmasak a fali fogasok, amelyek már tükörrel ellátva is kaphatóak. Az utóbbi változatok biztosítják azt, hogy indulás előtt még egy pillantást lehessen vetni a szettre, amellett természetesen, hogy lehetőséget biztosítanak a kabátok elhelyezésére.

A bútorok tökéletesen passzoljanak a helyiség méretéhez

Az előszoba esetében mindenképpen olyan bútorokat kell választani, amelyek tökéletesen illeszkednek a helyiség méretéhez. A felesleges díszeket érdemes kerülni ennél a helyiségnél, ugyanis a kis alapterületű előszobák esetében már az is elegendő, ha a szükséges dolgok kényelmesen elférnek. A már említett fali fogas mellett fontos szerepet kap az előszoba fal, amely nemcsak fogast és tükröt tartalmaz, hanem cipősszekrényt és polcot is. Sőt olyan változat is kapható, mely esetében a cipősszekrény felsőrésze párnázott, így ülőhelyként szolgál. Ez a típus kényelmes lehetőséget biztosít a lábbelik felvételéhez. A bútorok kiválasztása során minden esetben fontos, hogy azok tökéletesen kielégítsék az ott lakók igényeit. Amellett, hogy praktikusnak kell lennie az előszobának, az is fontos, hogy kellemes legyen a hangulata. Továbbá arról sem szabad megfeledkezni, hogy a tárolóhelyeknek akkor is elegendőnek kell lenniük, ha vendégek érkeznek.