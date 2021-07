Szobrokat döntöttek le a „békés” tüntetők Kanadában

A július elsején tartandó Canada Day idei rendezvényeinek egy részét lemondták, a több ünnepi rendezvényt pedig csak visszafogottan rendeztek meg, miután az elmúlt időszakban több száz jelöletlen sírt találtak a Brit Columbia és a Saskatchewan tartományok bentlakásos iskoláinak területén. Ezekbe a sírokba olyan, a családjuktól elszakított őslakos gyermekeket temettek el, akik az átnevelő táborokként működő iskolákban hunytak el – írja a V4NA hírügynökség.

Az elhunyt őslakosok emlékére több tüntetést is szerveztek Kanadában, Victoria és Winnipeg városában azonban erőszakba torkollott a békésnek induló demonstráció.

Winnipegben Viktória királynő szobrát ledöntötték a tüntetők, a szobor alapját pedig vörös festékkel öntötték le. A szobor mögötti lépcsőn több száz apró cipőt helyeztek el az őslakos gyermekek emlékére.

Brian Pallister tartományi elnök elfogadhatatlannak nevezte az erőszakos tüntetést.

„A mai tüntetés nagy hátrányt jelent mindenki számára, aki a valódi megbékélésért dolgozik, mert ezek az emberek nem tesznek semmit ezen fontos cél előmozdításáért. Azokat, akik erőszakos cselekményeket követnek el, továbbra is felelniük kell a tetteikért a bíróságon. Manitoba tartományban minden vezetőnek határozottan el kell ítélnie az erőszakos cselekményeket és a vandalizmust, ugyanakkor össze kell fognunk a megbékélés előmozdítása érdekében” – írta az elnök a nyilatkozatában.

Victoria városában James Cook kapitány szobrát szedték darabjaira, és dobták a tengerbe a tüntetők, helyére pedig egy vörös ruhákból kivágott fát ábrázoló emlékművet tettek, ami a meggyilkolt nők és az eltűnt bennszülöttek szimbóluma.

De nem „csak” szobordöntés volt a tüntetésen, hanem a rendőröket is bántalmazták, miközben megpróbálták csillapítani a feszültséget, ami végül két szobor megrongálásához vezetett.

Danny Smyth Winnipeg rendőrkapitánya a pénteki sajtótájékoztatója során elmondta, hogy a Canada Day során két tüntetést is szerveztek a városában, az egyik, békésebb tüntetés a belváros, a másik pedig a törvényhozás épülete felé vezetett.

„Az egyértelműség érdekében szeretném közölni, hogy a rendőrség állományából néhány embert megtámadtak és leköptek. Több rendőrautónkban kárt tettek, kövekkel és egyéb tárgyakkal dobálták meg, és festékkel öntötték le azokat. Szeretném világossá tenni azt is, hogy a közösségünk számos őslakos vezetőjétől azt hallottam, hogy nem támogatják ezen erőszakos emberek által elkövetett tetteket. Ezzel szemben viszont nagyon aggódtak a rendőrség állományának jóléte miatt, akiknek a jelenlétét nagyra értékelték. Nagyra értékelem, amit hallottam tőlük, és mellettük állok, hogy támogassam őket a közös történelmünk nehéz időszakában is” – mondta a rendőrkapitány.

Queen Victoria statue, Winnipeg. This is the state legislature building and not a policeman in sight. pic.twitter.com/vayFQim4zW

— Save Our Statues – Robert Poll (@_SaveOurStatues) July 2, 2021