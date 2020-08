Soros magyarországi szervezetei a koronavírus-veszéllyel nem törődve tartottak tüntetést

Egy erőszakos lengyel LMBTQ-aktivista mellett szerveztek tüntetést a hazai Soros-szervezetek és a radikális baloldal a lengyel nagykövetség elé.

Az aktivista, megtámadott egy konzervatív nézeteit vállaló kamionsofőrt, aki súlyosan megsérült. A budapesti tüntetés megtartása a koronavírus-járvány közben rendkívül veszélyes, az Egyesült Államokban, Franciaországban és Szerbiában is a radikális baloldal tüntetései és zavargásai után tört ki újra a járvány. Ráadásul a budapesti tüntetés – amelyen nagyjából százan voltak – résztvevőinek többsége nem tartotta be a távolságtartás szabályait, több, mint felük nem viselt maszkot sem – számol be az Origo.

Három magyarországi LMBTQ-lobbicsoport, az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride és a Teektura tüntetést szervezett kedden a budapesti Lengyel Nagykövetségnél egy magát „Margot„-nak nevező és„transzgenderként” meghatározó lengyel LMBTQ-aktivista mellett, aki előbb nemzeti és vallási szimbólumokat gyalázott meg, majd megtámadta egy konzervatív szervezet tagját, egy kamionsofőrt, akit súlyosan bántalmazott, majd megrongálta a kamiont is. A kamionsofőr megtámadása miatt letartóztatták Margotot, és eljárást kezdeményeztek ellene.

Önmagában megdöbbentő, hogy egy erőszakos bűncselekményt elkövető ember mellett szerveznek tüntetést magukat jogvédőnek nevező szervezetek – pusztán azért, mert a bűnöző LMBTQ-aktivista -, ráadásul mindezt a koronavírus-járvány közepén tették, figyelmen kívül hagyva minden óvatossági intézkedést. Ezzel nagyon veszélyes helyzetet teremtettek, veszélybe sodorták a tüntetés résztvevőit – és azokat is, akikkel a következő napokban találkoznak majd – összegezte a portál.