Többszörös emberöléssé minősítették át a krími iskolai robbantást

Terrortámadásból többszörös emberöléssé minősítette át a Krím félszigeti Kercs műszaki főiskolájában szerdán elkövetett, több emberéletet követelő támadást a kiemelt ügyekben eljáró orosz Nyomozó Bizottság (SZK).

Szvetlana Petrenko, az SZK szóvivője közölte, hogy a támadó, egy fiatalember, Vlagyiszlav Roszljakov több embert agyonlőtt a tanintézményben, és magával is végzett. Korábban az SZK és több más szakhatóság pokolgép felrobbantásáról is beszámolt, miszerint egy fémsrapnellel megtöltött, házi készítésű robbanószerkezet lépett működésbe a tanintézmény ebédlőjében.

Another KerchNet video shows the large emergency response and the destroyed lower part of the college. https://t.co/4gZuWHrJis — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 17, 2018

Szergej Akszjonov, a Krím köztársaság vezetője a Rosszija 24 hírcsatornával közölte, hogy a támadás megszervezésével a tanintézmény egyik 22 éves, negyedéves diákját gyanúsították meg, aki öngyilkosságot követett el.

A helyi idő szerint dél körül elkövetett terrorcselekmény következtében a legfrissebb hivatalos jelentések szerint

18-an életüket vesztették, mintegy félszázan pedig megsebesültek. Az áldozatok zöme diák.

Több orosz hírportál is megosztotta a KerchNET videóját, amelyben Olga Grebennyikova, a tanintézmény igazgatója arról beszélt, hogy több robbanás is történt, és a támadásban gépkarabélyos fegyveresek is részt vettek, akik helyiségről helyiségre járva gyilkoltak.

„Ez egy igaz terrorcselekmény, ahogy az kell, mint Beszlanban volt”

– mondta Grebennyikova az észak-oszétiai város iskolájában csecsen és ingus terroristák által 2004-ben végrehajtott vérengzésre utalva.

Az orosz Nemzeti Terrorelhárító Bizottság közlése szerint ismeretlen eredetű robbanószerkezet lépett működésbe a tanintézményben. Az orosz nemzeti gárda parancsnokának első helyettese, Szergej Melikov a TASZSZ hírügynökséggel közölte, hogy házi készítésű pokolgép robbant fel.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője úgy fogalmazott, hogy a robbanás egyik okaként a terrorcselekmény lehetőségét is vizsgálják.

Az első hírek még arról szóltak, hogy gázrobbanás történt az oktatási intézmény étkezdéjében.

There was an explosion in a college in Crimea

Ten people already dead

They say it was a terror act as at first there were shots fired and there is no gas in the college pic.twitter.com/7v4YCbYofJ — English Russia (@EnglishRussia1) October 17, 2018

A kercs.fm helyi hírportál szerint a helyszínre több mentőautó is kiérkezett, de annyi a sebesült, hogy nem tudják mindet elvinni, ezért a tömegközlekedés buszait is bevonták.

A helyszínre kivonultak a rendőrség, a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) és a katasztrófavédelem, valamint a gázszolgáltató vészhelyzet-elhárítással foglalkozó szakemberei is.

A környékre kétszáz katonát is kivezényeltek.

A Krím félszigetet Oroszország 2014-ben elcsatolta Ukrajnától, de azt a lépését az ENSZ tagállamainak túlnyomó többsége nem ismerte el.

Borítókép: mentőautó a tragédia helyszínén

AFP / Sputnik / Catherine Keizo

