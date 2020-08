Orbán Viktor: szükség lesz újabb óvintézkedésekre – HALLGASSA MEG!

Egy új, kétéves növekedési terv összeállítását jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádiónak adott péntek reggeli interjújában. A kormányfő szerint további korlátozó intézkedések is elképzelhetőek a járványügyben, mivel pandémiás szempontból a legnagyobb kockázat a koronavírus behurcolása az országba. A miniszterelnök arra is kiért: az iskolákban a valós osztálymunka visszaállítása a cél, a digitális oktatás nem válthatja ki azt teljes értékűen. Hazánknak a szomszédaihoz való viszonyát kulcskérdésnek nevezte.

Szükség lesz új szigorításokra a járvány miatt – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című pénteki műsorában. A legtöbb európai országban romlik a helyzet, ezért a fertőzés behurcolása a legnagyobb veszély Magyarország számára – idézte a miniszterelnök szavait a Magyar Nemzet. A kormányfő hangsúlyozta: a kórokozó behurcolásával szemben föl kell lépni. A nyáron átálltunk az új rendszerre, ahol színekkel jelöltük az országokat. Ennek vége, szeptember 1-től már más irány jön, nem lehet fenntartani a határátlépésnek ezt a módszerét, szigorúbb szabályok jöhetnek. Déli irányba ne foglaljon, ne szervezzen nyaralást szeptembertől senki – mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: nem ugyanolyan jó a digitális oktatás mint a hagyományos. Jelenleg még a személyes oktatáson alapuló rendszer az igazi az online oktatás csak tartalék megoldás, ezért mindent meg kell tenni a rendes iskolakezdésért, ami azt jelenti, hogy a járvány behurcolását kell megakadályozni. Orbán Viktor kijelentette, hogy Magyarország elég tapasztalatot szerzett a vírus első hullámakor, a védekezés következő szakaszát ezért saját tapasztalatainkra alapozva kezeljük. Horizonton a vakcina A lényeg, hogy megmentsük az emberéleteket – emelte ki. Hozzátette: A betegségből meg lehet gyógyulni, azokra kell nagyon vigyázni, akiket ez a vírus elvihet. A legkiszolgáltatottabbak pedig az idősek. Amikor kitört a járvány, a miniszterelnök számára kiderült, hogy a jó szakemberek egyből segítenek, és rendelkezésre állnak. A kormányfő háláját fejezte ki az egészségügyi professzoroknak. Elmondta: tudják, amíg nincs vakcina, a bizonytalan helyzet fenn fog maradni. A kormányfő kifejtette, az első vakcina megjelenésétől nem megkönnyebbült a világ, hanem üzleti motivációjú támadás sorozat kezdődött. – Zsibvásári hangzavar lesz emiatt – figyelmeztetett a kormányfő. Orbán Viktor szerint ugyanakkor közelebb vagyunk a vakcina felfedezéséhez mint korábban, és jó esély van arra, hogy hamarosan tömegesen elérhető legyen egy védőoltás. Hazánk minden irányba kinyújtja csápjait – mondta a miniszterelnök, megerősítve, hogy szerzünk majd a vakcinából. Kiemelte: a lélegeztető gépekért háromszor ennyit is fizettek szükség esetén, mert a magyar emberek élete mindennél többet ér. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy hamarosan kezdődik az iskola, és a családoknak a legfontosabb, hogy az iskola és az óvoda rendben indulhasson. A kormányfő sikeresnek nevezte a digitális oktatásra való átállást, de elmondta, annak is vannak árnyoldalai és tíz százalék fölötti diák eltűnt a rendszerből, nem kapcsolódott be az oktatásba, és a különbségek is nőttek. Ismét egységes osztálymunkát kialakítani ezért nehéz lesz a pedagógusok számára szeptembertől. Továbbra is a munkahelyek megvédése a kormány cselekvésének vezérfonala a miniszterelnök szerint. Ezt a célt nem adjuk fel. Amennyi munkahelyet a vírus elpusztít, annyit fogunk létrehozni – emelte ki Orbán Viktor. Hozzátette: hitelfizetési moratóriumot is bevezettek, a családok és a vállalkozók a hiteltörlesztés helyett magukra, családjukra tudják költeni a hitelekre szánt pénzt. Új feladat Az új feladat egy kétéves növekedési terv összeállítása – mondta Orbán Viktor, és kiemelte már a védekezésre költött pénz egy részét is jövendő beruházások finanszírozására fordították. Szeptember közepére minden szükséges fórumon átmegy az új gazdasági növekedést támogató terv – hangsúlyozta a miniszterelnök. Azzal kapcsolatban, hogy Gyurcsány Ferenc arról beszélt, hogy földönfutóvá tenné Vidnyánszky Attilát, a Nemzeti Színház igazgatóját, Orbán Viktor arra emlékeztetett: amikor a kommunisták hatalomra kerültek, hasonló dolgokat tettek. A csendőrséget felszámolták, elvették a magántulajdont. Emlékszem Tamás Gáspár Miklós 1989-ből származó mondatára, amely szerint „kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna”. Miért gondoljuk, hogy megváltozhat? Az ilyen támadásoknál érdemes észben tartani: aki kardot ránt, az kard által vész el – fejtette ki a miniszterelnök. A kormányfő augusztus 20-a kapcsán arra is kitért, hogy végigtekintve a magyar politikai gondolkodás történetén, az látható, hogy az elmúlt százötven évben a közjogi gondolkodás került előtérbe, de volt másik 850 évünk is amikor nagy, átfogó kérdésekről tudtunk gondolkodni a politikában: mekkora Magyarország, mekkora népessége van a szomszédokéhoz viszonyítva, kik jelentenek ránk fenyegetést, kik a nagyhatalmak a közelünkben – sorolta a kérdéseket a miniszterelnök, hozzátéve: szeretné visszahozni a politikába a geostratégiai tényezőkről való gondolkodást. Jószomszédi viszony A nagyhatalmak továbbra is a németek az oroszok és a törökök körülöttünk, amiről gondolkodni kell. A szomszédainkhoz való viszony szintén kulcskérdés a számunkra – mondta Orbán Viktor és kiemelte, tíz évet fektetett bele, hogy jó viszonyt alakítsunk ki velük, és ne elszigetelni akarjanak bennünket, hanem készen álljanak az együttműködésre – mondta a miniszterelnök, aki szerint soha Ilyen jó a viszonyunk a szerbekkel és a szlovákokkal nem volt. Kialakult egy közép-európai együttműködés, ezért nem kell védelmező nagyhatalmakat keresnünk egymással szemben, hanem itt a lehetőség, hogy megpróbáljunk együttműködni és a lehetőségeinket a szuverenitásunkat megőrizve összerendezni. Ehhez szükség lesz egy vezérhajóra, ami Lengyelország lehet, amely egy negyven milliós ország, hatalmas gazdasági potenciállal, erős hadsereggel. Ha jól rendezzük el a hajóinkat a lengyelek körül, akkor Közép-Európa gazdagabb lesz, és gyorsabban fog fejlődni, mintha külső védelmezőt keresne – húzta alá a miniszterelnök. Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban a Kossuth rádió stúdiójában 2018. november 23-án.