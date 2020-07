Letartóztatták Joób Mártont, Botka László bizalmasát

A Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírója a Csongrád- Csanád Megyei Főügyészség indítványára 30 napra letartóztatásba helyezte Joób Márton és közvetlen munkatársát.

Az ügyben összesen 8 személy letartóztatását indítványozta az ügyészség arra hivatkozva, hogy fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az eljárás meghiúsításának veszélye és ténye miatt tett indítványt a bíróság felé – számolt be róla a Délmagyar.

A nyomozás során beszerzett adatok szerint ugyanis a gyanúsítottak egy része az eljárásról való tudomásszerzést követően bizonyítékokat próbált meg eltüntetni, rájuk nézve kedvezőtlen vallomást tevő személyt próbáltak meg vallomása megváltoztatására rábírni, az eljárás során terhelő adatokat tartalmazó adathordozót próbáltak meg hamis nyilatkozattal a bizonyítékok köréből kivonni.

A megalapozott gyanú szerint a szórólapterjesztéssel foglalkozó, a bűnszervezet tetején álló szegedi székhelyű gazdasági társaság a 2013. és 2017. vége közötti időszakban valós gazdasági esemény nélküli számlákat fogadott be fiktív számlák kiállítására létrejött cégektől. A számlázási lánc tetején álló cég a szórólapterjesztést 4 megye területén folytatta, jellemzően be nem jelentett alkalmazottakkal.

Az ebből eredő költségei fedezésére, valamint az ÁFA adónemben fent álló fizetési kötelezettségeinek csökkentésére 3 különálló számlázási láncot alkotó cégcsoporttól fogadott be fiktív számlákat.

Az eddigi adatok szerint a költségvetést ért vagyoni hátrány összege meghaladja a 250 millió forintot.

A nyomozás során gyanú merült fel arra is, hogy a bűnszervezet tetején álló cég vezetőjének másik, építőipari tevékenységgel foglalkozó cége is fogadott be fiktív számlákat, mintegy 3 millió forint adótartammal. Szanka Ferenctől, a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivőjétől megtudtuk, hogy délelőtt a cégvezető, valamint közvetlen munkatársa letartóztatásáról döntött a nyomozási bíró, a többiek sorsáról a nap folyamán fognak.