„Nyugaton a pedofíliamentegetés már az 1968-as kultúrmarxista lázadás idején egyértelművé vált, melynek része volt az úgynevezett szexuális felszabadítás, amit a kiskorúakra is ki kívántak terjeszteni. A 21. század elején a baloldali publicisták hazánkban is a pedofília megértéséről kezdtek írni. A határok elmosása a 15 éves diákkal szexuális kapcsolatot létesítő pedagógiai asszisztens kapcsán is megjelent, amikor egy nyílt társadalom hálózatához kapcsolódó szervezet arról értekezett, hogy az ilyen esetek összetett kérdéseket vetnek fel. A közelmúlt felkavaró eseményei ismét bizonyították, hogy van mitől megvédeni a gyermekeinket” – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Zila János. Az Alapjogokért Központ elemzőjét a baloldal évtizedes „érzékenyítő” törekvéseiről is kérdezték.