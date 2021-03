Kiválóan szerepelt a fiatal bajai tehetség az országos versenyen

A bajai Szigeti Boldizsár a harmadik helyen végzett a XVI. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen.

A XVI. Országos Friss Antal Gordonkaversenyen har­madik helyen végzett a második korcsoportban Szigeti Boldizsár, Bellyeiné Horváth Györgyi és Lovretity Erika tanítványa. Zongorán kísérte Laki János.

Az online gordonkaverseny idén más feladatok elé állította a gyerekeket és a tanárokat, ezúttal felvételeket kellett küldeni a szervezőknek. A zsűri ezek alapján pontozott – tudtuk meg Bellyeiné Horváth Györgyi csellótanártól.

– Amikor élőben volt a verseny, akkor területi válogatót tartottak, most felvételt kellett küldeni, és a legjobbak juthattak tovább. Budapesten egy háromtagú zsűri döntött arról, hogy ki jutott be az országos versenyre. Az online verseny miatt idén kevesebb jelentkező volt. A megmérettetés előtt általában több szereplési lehetőségük is van a diákoknak – a rutinszerzés miatt is –, hogy bemutassák a játékukat. Most erre nem volt lehetőség, így ezért is sokkal nehezebb volt a gyerekeknek, a motiváció is más volt. A felvételhez olyan termet kellett keresni, ahol nagyon jó az akusztika, és az operatőr is nagyon fontos volt – mondta el a baon.hu-nak a csellótanár.

A területi válogató után újabb felvételt kellett küldeni a középdöntőbe, majd egy másik anyaggal jelentkezhettek a versenyzők a döntőbe.

– Ez alapján volt a megmérettetés, ami elég nagy feladat volt, úgy érzem. Szerintem a versenyek lényege, hogy találkozzanak egymással a gyerekek és meghallgassák a másik játékát. Nagyon fontos, hogy a saját korosztály hogyan játszik, ez lelkesíti a gyerekek versenyszellemét, és ezek alapján tudják besorolni saját magukat. Még nekünk, tanároknak is rossz, hogy nem tudjuk, az azonos korcsoportban lévők hogyan játszanak – részletezte Bellyeiné Horváth Györgyi, akinek csellistanövendékei évek óta sikeresen szerepelnek a versenyeken. Mint azt a pedagógus elmondta, a régi tanítványok közül is sokan visszajárnak hozzá. Úgy érzi, visszakapja tőlük azt a szeretetet, amit az évek alatt adott számukra.

– Azt hiszem, egy tanárnak ennél több nem is kell, hogy jelzik és tartják a kapcsolatot velem. Gyakran küldenek nekem felvételeket is. Remélik, miként én is, hogy hamarosan személyesen is találkozhatunk – tette hozzá a nyugalmazott csellótanár.