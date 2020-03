Három fiatal hagyományőrző tett esküt Lakiteleken

Lakiteleken is elmaradt a március 15-i központi ünnepség, de a Muraközy János Honvéd Hagyományőrző és Lövész Egylet megtartotta újoncavatását. Ezúttal három fiatal tett esküt, a Templom parkban lévő kopjafánál.

Henrich Gábor, az egylet elnöke, aki körzeti megbízottként dolgozik, elmondta, hogy sokat készültek az eseményre, ezért nem akarták elhalasztani a fiatalok avatását. Természetesen a szülőkkel is egyeztettek az eseményről.

Az egyesület 2011-ben alakult, a létszáma és az életkora állandóan változó, az ötödik osztályostól egészen felnőttekig vannak, mintegy huszonöten. – Minden héten, pénteken találkozunk a tagokkal az általános iskolában – meséli Henrich Gábor. Nagy figyelmet fordítunk a gyerekek fizikai felkészítésére, alaki kiképzést is kapnak.

– Megtanulják az 1848-as történelmi eseményeket, az azzal kapcsolatos hagyományőrzést. Mellette beszélünk az év jeles napjairól és természetesen a hagyományőrzésről. Jó időben kijárunk a lőtérre, ahol légpuskával és íjjal lőhetnek a fiatalok. Természetet is járunk, amiben a Kiskunsági Nemzeti Park munkatársai sokat segítenek. Így komplex az egész foglalkozásunk. A mostani alkalommal három újoncot avattunk: Tényi Kevint, Kökény Tamarát, és Katona Márkót. Ebből is látszik, hogy nincs különbség a nemek között, ugyan úgy vannak lányok is, mint fiúk, egyforma kiképzést kapnak. Fontosnak tartom, hogy mai világunkban, megtanuljanak fegyelmezettek lenni, a gyerekek. De ugyanilyen fontosnak tartom a hagyományápolást is – hangsúlyozta Henrich Gábor.

Hozzátette még, hogy az elmúlt években rendszeresen jártak hagyományőrző rendezvényekre, ahol az 1848-as történelmi eseményeket játszották el. Ebben az évben csak a kápolnai csatában vettek részt február 29-én. A tavaszi hadjáratra (Tápióbicske, Isaszeg, Szolnok) nem tudnak elmenni, mert a koronavírus miatt elhalasztották.

Az eskütétel után megkoszorúzták a kopjafát és Petőfi Sándor szobrát.