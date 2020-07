A Katalinka 16 a nemzetközi fesztiválokon is jól szerepel

Nemzetközi díjat nyert az Aurorafilm Kecskemét Filmműhely kisfilmje, a Katalinka 16. Az újabb sikeres fesztiválszereplésekről Farkas András Attila adott számot.

Áprilisban adtunk hírt arról, hogy a Kecskeméten forgatott Katalinka 16 című kisfilm két díjat is nyert a IV. Ceglédi Filmfesztiválon. Az alkotást az elmúlt héten beválogatták a nyár folyamán Balatonszemesen megrendezendő XI. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjába. A filmet készítő Aurorafilm Kecskemét Filmműhely vezetője, Farkas András Attila a napokban örömmel mesélt az eddigi eredményekről.

– Nagyon kíváncsiak voltunk, hogy a jó hazai kezdés után, a nemzetközi porondon hogyan szerepel majd a filmünk. Az első két hónap tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy minden korábbi várakozásunkat felülmúlóan, hiszen több mint tíz nemzetközi fesztivál versenyprogramjába sikerült bekerülni. Már nagyon szép eredményeink is vannak: a döntőig menetelt a film a colorado springs-i Frostbite International Indie Fest versenyében, középdöntőbe kerültünk a Los Angeles Film Awardson, de a Berlin Flash Film Festivalon is kaptunk dicsérő oklevelet. Az indiai Tagore Nemzetközi Filmfesztiválon pedig újabb két elismeréssel bővült a gyűjtemény, a Katalinka 16 nyerte meg a Legjobb Kísérleti Film díjat, valamint az egyik Outstanding Achievement Awardot, azaz a kiemelkedő teljesítményért járó díjat – részletezte.

A Tagore Nemzetközi Filmfesztivál névadója Rabindranáth Tagore, aki 1913-ban az első nem európai irodalmi Nobel-díjas volt. – Tagore költészetét elsősorban a spiritualitás és a vibrálás jellemezte, egy kicsit a filmünk is érinti ezt a vonalat. Magyarországon is járt, Balatonfüreden sikeresen gyógykezelték, ahol ennek örömére fát ültetett, ma pedig egy sétány is viseli a nevét. Ki tudja, talán a nagy költő szelleme is ott lebegett a döntéshozók feje felett, amikor magyar filmet díjaztak – tette hozzá nevetve.

A Katalinka 16 további eredményekre, díjakra számíthat. Pár nappal ezelőtt a new york-i Two Roads International Film Festival értesítése érkezett meg arról, hogy öt kategóriában is jelölték a filmet. Augusztus elején derül ki, hogy sikerül-e valamelyik jelölést díjra váltania.

A filmet hamarosan újra láthatja a közönség. Nagyvásznon augusztus 17. és 20. között Balatonszemesen tekinthető meg a film, ahol a XI. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjában szerepel majd.

E rangos filmszemle különösen kedves az Aurora filmműhely számára. – Két évvel ezelőtt A bilincs című versfilmünkkel különdíjat nyertünk ezen a fesztiválon, de nem csak ezért megyünk oda nagy örömmel. Megtiszteltetés azért is, mert kiváló alkotók filmjeivel szerepelhet együtt a filmünk: többek között Deák Kristóf, Dér András és Szajki Péter legújabb munkái is szerepelnek a versenyprogramban – jegyezte meg.

A kisfilm ebben a hónapban Venezuelában is vászonra kerül, az Öt Kontinens Nemzetközi Fesztivál programjában szerepel.

Az ősz szintén tartogat izgalmakat. Szeptember elején a BuSho, azaz a Budapest Short Film Fesztivál vetítésein mutatják be a Katalinka 16 kisfilmet, a Panoráma Program keretében. Emellett benevezték még néhány őszi fesztiválra is az alkotást. – Nagyon bízunk benne, hogy a fesztiválok jóvoltából még nagyobb közönséget tudunk majd elérni – mondta végül Farkas András Attila.