A zenét és a Legót nem csak egyféleképpen lehet összerakni

Improvizációra épülő zeneoktatást indít A Mi Zenénk Alkotóműhely (AMZAM), amelyet Nagy János Erkel-díjas zongorista-zeneszerző, a Djabe zenekar billentyűse alapított művészbarátaival.

A Nagy János Trió alapítója, Nagy János és zenészkollégái hiánypótló zeneoktatást indítanak A Mi Zenénk Alkotóműhely néven Budafokon és Székesfehérváron. A műhely közleménye szerint évtizedes színpadi-, valaint zenetanítói tapasztalatuk során első kézből tapasztalták meg, hogy az alapok mellett improvizációs készségekre is szükségük lenne a növendékeknek, ám azokat a hagyományos zeneoktatásban, sem szolfézs-, sem hangszeres órákon nem tudják elsajátítani.

„A zene egy nyelv, és ezt a nyelvet is meg kell tanulni, ha valaki mélységében, jól akarja „beszélni”. Ebben segít az improvizáció, amely új utat mutat a növendékeknek ahhoz, hogy szabadjára engedjék a zenei kreativitásukat.

A határokat átlépő kísérletezés közben rájönnek, hogy a zenét – ahogyan a Legót – nem csak egyféleképpen lehet összerakni” – mutat rá Nagy János.

„Huszonöt éve tanítok különböző intézményekben a diákok érdeklődése, képessége és az iskola elvárásai közt, ami alig van összhangban az egyéni fejlődés ütemével. Szervezett keretek között eddig az immár tizedik éve működő Balatonfüredi Világzenei és Improvizációs Táborban valósítottuk meg az általam, általunk elképzelt ideális zenés együttlétet, ahol tanár és diák közösen alkot, közösen tanul. Most eljött az idő, hogy mindezt ne csak egy hétig csináljuk nyaranta, hanem elkezdjük év közben is” – teszi hozzá az Erkel-díjas zongorista-zeneszerző.

A Mi Zenénk Alkotóműhely (AMZAM) kezdőket és haladókat, kicsiket és nagyokat egyaránt vár. Ugyanakkor nem árt, ha a 6-7 éves gyerekeknek is van már valamilyen zenei előképzettségük – például zeneiskolában tanulják az alapokat – és mellé kiegészítésképpen vesznek részt az AMZAM csoportos improvizációs óráin. A Mi Zenénk Alkotóműhely oktatói a nagyobbaknak egyéni és zenekari órákat is kínálnak, valamint segítik a felkészülésben azokat, akik hazai vagy külföldi dzsessziskolákba szeretnének felvételizni.

Különlegességnek számít az „Improvizáció és stílusismeret egyéni és zenekari játékban” című, 30 órás, akkreditált, zenetanároknak szánt képzés is,

amelyen olyan pedagógusok vehetnek részt, akik szeretnének bepillantást nyerni a dzsessz és az improvizáció világába, és a beépítenék ezt a szemléletet a napi munkájukba.

A Mi Zenénk Alkotóműhely oktatói ismert, kiváló előadóművészek: az éneket Mózes Tamara dzsesszénekesnő, a dzsesszhegedű órákat Frankie Látó, a zongoraórákat pedig Nagy János tartja, de alkalomszerűen kurzusokat tart majd például Vincent Mascart francia szaxofonos is, valamint népzenei és egyéb hangszeres kurzusok is lesznek. A tehetséges diákok ösztöndíjakra is pályázhatnak majd A Mi Zenénk Alapítványnál.

„Az AMZAM nem dzsesszzenészeket akar nevelni, hiszen ez egy összetett műfaj, amihez bizonyos fokú érettség kell. A nagyobbakat, a tizenéveseket viszont már arra tanítjuk, hogy éljék meg a kreativitásukat, rögtönözzenek bátran és használják önállóan is a zenei nyelvet.

Tanulhatnak zeneszerzést és hangszerelést, és akár saját darabokat is komponálhatnak”

– fejti ki Nagy János, aki az idei Budapest Music Expón (Közép-Európa legnagyobb, ingyenes zenei kiállításán a Hungexpo F és G csarnokában) két bemutatkozó előadást tart A Mi Zenénk Alkotóműhelyről: az elsőt október 6-án, szombaton 11.15-től, a másodikat pedig október 7-én (vasárnap) az „Okosító” teremben.

A képzéssel kapcsolatban további információ érhető el a műhely honlapján, illetve közösségi oldalán.

Borítóképünk illusztráció. Forrás: Shutterstock