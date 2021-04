Zombor Gábor is önkéntesként dolgozik a megyei kórházi oltóponton

Eddig közel 55 ezren kapták meg a koronavírus elleni vakcinát Kecskeméten. A megyei kórházban dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, az intézmény korábbi főigazgatója az oltás szervezésében vesz részt, és a vakcinát is beadja.

– Az oltási folyamat gördülékeny megszervezése és lebonyolítása több száz munkatársunk odaadó munkájának köszönhető – írta közösségi oldalán a kórház.

Az oltást a szakrendeléseken, fekvőbeteg osztályokon dolgozó orvosok, szakdolgozók végzik, és besegítenek háziorvosok, magánorvosok is. Annak érdekében, hogy mielőbb minél többen felvehessék az oltást, a szervezés mellett a konkrét oltási folyamatban is részt vesz többek között az intézmény főigazgatója, dr. Svébis Mihály és orvos-igazgatója, dr. Horváth Zsolt is.

– Az oltópontokon az orvosok, szakdolgozók mellett nagy segítséget jelentenek a Magyar Honvédség munkatársai, akik a betegirányításban töltenek be nélkülözhetetlen szerepet. E mellett kórházunkban önkéntesek is vannak, akik adminisztrációs és oltóorvosi feladatot látnak el – áll a kórház bejegyzésében.

Ilyen önkéntes orvos dr. Zombor Gábor országgyűlési képviselő, az intézmény korábbi főigazgatója, akivel tavaly decemberben kötöttek önkéntes szerződést. Zombor Gábor részt vett a koronavírus tesztelésben, most pedig az oltási folyamat szervezésében, és magában az oltóorvosi munkában is segít.